Manchester City - Wolverhampton Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Unser Manchester City - Wolverhampton Tipp zum Premier League Spiel am 22.01.2023 lautet: Citizens mit mindestens drei Treffern gegen die Wolves.

Am Sonntag kommt es in der Premier League zum Kracher zwischen Arsenal und Man United. Zuvor sind aber die Citizens dran und wollen mit einem Sieg im Heimspiel gegen Wolverhampton den Rückstand auf die führenden Gunners auf nur zwei Punkte verkürzen, um damit im Fernduell maximalen Druck aufzubauen.

Wir rechnen gegen einen der Lieblingsgegner der letzten Jahre mit einem klaren Sieg und entscheiden uns für die Wette „Man City über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,82 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Wolverhampton auf „Man City über 2,5 Tore“

● Man City hat in drei der letzten vier Pflichtspiele zu Hause mindestens dreimal getroffen.

● In vier der letzten fünf direkten Duelle trafen die Citizens mindestens dreimal.

● Die Wolves haben nur eines von neun Auswärtsspielen gewonnen und fünf verloren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Es ist keine Überraschung, dass die besten Buchmacher auf dem Wettmarkt die Citizens hier als klare Favoriten ins Rennen schicken. Wetten auf die Skyblues lohnen sich bei Quoten, die noch nicht einmal die Marke von 1,20 erreichen nicht wirklich. Wie ungleich die Bookies dieses Duell sehen, wird insbesondere daran deutlich, dass man für einen Tipp auf die Wolves Wettquoten im zweistelligen Bereich erhält.

Noch nicht einmal einen Treffer trauen die Wettanbieter um Bwin, der aktuell einen Gutschein für Bestands- und Neukunden in petto hat, den Gästen zu. Die Wettoption „Beide treffen“ knackt die Marke von 2,00. Zum Vergleich: Für das „Over 2,5″, also mindestens drei Tore im Spiel, gibt es gerade mal eine 1,45.

Manchester City vs Wolverhampton Prognose: City bestimmt das Spielgeschehen

Fast hätte sich Man City wohl endgültig aus dem Titelrennen verabschieden können. Nach dem 1:2 im Derby bei United, als man nach einer eigenen Führung binnen vier Minuten doch noch auf die Verliererstraße geriet, lag man am Donnerstag zu Hause gegen die Spurs zur Halbzeit mit 0:2 hinten.

Doch dieses Mal waren es die Skyblues, die das Match binnen drei Minuten erst egalisierten und binnen 13 Zeigerumdrehungen komplett drehten. Am Ende hieß es gar 4:2. Mit dem Dreier haben sie den Rückstand auf Arsenal auf fünf Punkte verkürzt, haben aber ein Spiel mehr als die Gunners. Aber: Beide Partien zwischen City und den Londonern stehen noch aus.

Für das Team von Trainer Pep Guardiola war es schon das vierte Heimspiel nach der WM. Gegen die Topklubs Liverpool (3:2 im Ligapokal), Chelsea (4:0 im FA Cup) und eben Tottenham gab es Siege mit jeweils mindestens drei eigenen Treffern. Einzig von Everton trennte man sich in dieser Phase daheim mit einem 1:1.

Das Remis gegen die Toffees sowie eine 1:2-Pleite gegen Brentford waren die einzigen nicht gewonnen Pflichtspiele auf heimischem Rasen in dieser Saison. Alle anderen 14 Pflichtspiele zu Hause wurden gewonnen. In sieben der zehn Premier League-Heimpartien in dieser Spielzeit erzielten die Citizens mindestens drei Treffer.

Manchester City - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Man City: 4:2 Tottenham (PL, H), 1:2 Man United (PL, A), 0:2 Southampton (LC, A), 4:0 Chelsea (FAC, H), 1:0 Chelsea (PL, A).

● Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:1 Liverpool (FAC, H), 1:0 West Ham (PL, H), 1:1, 4:5 n.E. Nottingham (LC, A), 2:2 Liverpool (FAC, A), 1:1 Aston Villa (PL, A).

● Letzte 5 Spiele Man City vs Wolverhampton: 3:0 (PL, A), 5:1 (PL, A), 1:0 (PL, H), 4:1 (PL, H), 3:1 (PL, A)

Die Chancen stehen gut, dass es auch dieses Mal wieder mindestens drei Heimtreffer gibt. Zumindest legen das die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen nahe. Die letzten fünf Aufeinandertreffen hat City allesamt mit 16:3 Toren gewonnen. In vier dieser letzten fünf Begegnungen kassierten die Wolves mindestens drei Gegentreffer.

Sie haben in dieser Saison nur eines von neun Auswärtsspielen gewonnen und mit fünf über die Hälfte verloren. Sie verloren außerdem zwölf der letzten 17 Duelle mit einem amtierenden Meister, zuletzt fünfmal in Folge. Von bisher acht Gastspielen bei Man City in der Premier League verloren sie sechs.

Immerhin ist unter Julen Lopetegui eine Besserung eingetreten. Saisonübergreifend gab es in den letzten 22 Ligaspielen unter den Vorgängern Bruno Lage und Steve Davis 14 Pleiten und nur zwei Siege. Zwei Dreier haben die Wolves in den vier Partien unter Lopetegui auch schon gesammelt. Am letzten Wochenende schlugen sie zu Hause West Ham mit 1:0.

Genau ein Tor, das ist auch der Schnitt in den vier PL-Partien unter dem neuen Coach. Das ist zwar wenig, aber immer noch doppelt so hoch wie vor seiner Ankunft, als die Wolves in den ersten 15 Ligaspielen dieser Saison auf einen Schnitt von 0,5 Treffern pro Match kamen. Und dennoch stellen sie mit gerade einmal zwölf Toren die schlechteste Offensive der Liga.

Unser Manchester City - Wolverhampton Tipp: Man City über 2,5 Tore

Wenn die Citizens mal aufdrehen, dann sind sie kaum zu halten. Das haben die Spurs erst am Donnerstag zu spüren bekommen, die sich mit einer 2:0-Halbzeitführung im Etihad schon mit etwas Zählbarem nach Hause fahren gesehen haben - bis sie dann drei Gegentore in 13 Minuten kassierten. Die Skyblues wollen im Fernduell mit Arsenal die Gunners nicht einfach nur unter Druck setzen, sondern das auch auf beeindruckende Weise tun. Zu Hause gegen einen der Lieblingsgegner der letzten Jahre sollte das klappen.