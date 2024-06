Dimitrov - Sinner Tipp, Prognose, Quoten French Open 2024

Unser Dimitrov - Sinner Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Jannik Sinner steht kurz vor dem Sprung auf Platz 1 in der Tennis-Weltrangliste. Im Wett Tipp heute muss der Südtiroler gegen den formstarken Bulgaren aber über vier oder fünf Sätze gehen.

Jannik Sinner kann bei den French Open 2024 ein weiteres Highlight seiner Karriere erreichen. Bei einem Einzug ins Finale würde der Südtiroler, unabhängig vom Ausgang des Endspiels, die Nummer 1 der Weltrangliste übernehmen. Wenn Novak Djokovic, aktuell auf der Pole Position, das Turnier nicht gewinnt, reicht dem Italiener sogar der Semifinal-Einzug. Wenn der Djoker das Halbfinale verpasst, wird der Profi aus Innichen auf jeden Fall die neue Nummer 1. In der Runde der letzten Acht wartet nun der formstarke Bulgare Grigor Dimitrov.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,60 bei Betway für die Wette “Sieg Dimitrov mit HC +2,5″.

Darum tippen wir bei Dimitrov vs Sinner auf “Sieg Dimitrov mit HC +2,5″:

Dimitrov hat bei den French Open bisher nur einen Satz verloren

Der Bulgare besiegte im Achtelfinale die Nummer 8 der Welt Hurkacz in 3 Sätzen

Sinner ist auf Sand noch ohne Sieg gegen seinen Viertelfinal-Gegner



Dimitrov vs Sinner Quoten Analyse:

Die besten EM Wettanbieter schicken die Nummer 2 der Welt bei der Dimitrov vs Sinner Prognose als klaren Favoriten auf den Court.

Für einen Sieg der Südtirolers klettern die Quoten lediglich auf einen Höchstwert von 1,22. Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen des Bulgaren mit durchschnittlichen Quoten von 4,28 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dimitrov vs Sinner Prognose: Wie schwer tut sich der Favorit?

Dimitrov spielt schon seit 2008 auf der ATP-Tour. Der Bulgare hatte im November 2017 als Dritter seine höchste Platzierung im ATP-Ranking erreicht. Bei drei der vier Grand Slams stand der Mann aus Haskovo als bestes Ergebnis schon im Halbfinale. Nur bei den French Open war für den heute 33-Jährigen bisher immer spätestens im Achtelfinale Endstation. Doch die Nummer 10 der Welt kann auf eine gute Saison 2024 zurückblicken. Nach einem Sieg beim ATP 250 in Brisbane stand Dimitrov beim Masters in Miami im Finale.

In Roland Garros ließ der Bulgare bei den Siegen gegen Aleksandar Kovacevic (ATP Nr. 87), Fabian Marozsan (ATP Nr. 43), Zizou Bergs (ATP Nr. 104) und Hubert Hurkacz (ATP Nr. 8) nur einen Satz liegen. Vor allem das 7:6, 6:4, 7:6 im Achtelfinale gegen Hurkacz war beeindruckend. Gegen den Weltranglisten-Achten präsentierte sich der Profi mit Wohnsitz in Monte Carlo vor allem im Tiebreak nervenstark. Somit steht Dimitrov das erste Mal in Paris im Viertelfinale. Die Saisonbilanz lautet 28-8 (8-3 auf Sand).

Vor den French Open hatte Jannik Sinner wegen einer Hüftverletzung über drei Wochen keinen Tennisschläger in der Hand gehabt. So war unklar, in welcher Form der amtierende Australian-Open-Champion nach Roland Garros reisen würde. Doch zum Auftakt des Turniers blieb der Italiener gegen Christopher Eubanks (ATP Nr. 46), Richard Gasquet (ATP Nr. 124) sowie Pavel Kotov (ATP Nr. 56) ohne Satzverlust und musste nur zwei Breaks hinnehmen.

Im Achtelfinale gegen Corentin Moutet (ATP Nr. 79) gab der Südtiroler aber gleich seine drei ersten Service-Games ab und lag mit 2:6 und 0:1 zurück. Erst dann stellte sich Sinner mehr und mehr auf die unkonventionelle Spielweise seines Gegners ein und gewann am Ende doch noch 2:6, 6:3, 6:2, 6:1. Damit erreichte die Nummer 2 der Welt zum zweiten Mal in Paris die letzten Acht. Letztmals war ihm dies 2020 gelungen. In dieser Saison steht der Profi aus Innichen bei 34-2 (10-1 auf Sand) und ist bei Grand Slams noch ungeschlagen.

Dimitrov - Sinner Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 Hurkacz, 3:1 Bergs, 3:0 Marozsan, 3:0 Kovacevic, 1:2 Fritz

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:1 Moutet, 3:0 Kotov, 3:0 Gasquet, 3:0 Eubanks, 0:1 Auger Aliassime

Letzte Spiele Dimitrov vs Sinner: 0:2, 1:2, 0:2, 2:1



Beide Spieler standen sich 2020 in Rom auf Sand zum ersten Mal gegenüber. Damals setzte sich Dimitrov in drei Sätzen durch. Die folgenden drei Duelle, alle auf Hardcourt, gingen dann an Sinner.

In diesem Jahr trafen sich beide im Finale des Masters von Miami wieder. Dabei ließ der Italiener dem Bulgaren mit 6:3 und 6:1 keine Chance. Sichert sich die Nummer 10 der Welt dieses Mal mindestens einen Satz, gibt es dafür bei Happybet eine Quote von 1,50. Alle Infos über den Anbieter und wie dieser im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, liefert euch unser ausführlicher Happybet Test.

Unser Dimitrov - Sinner Tipp: Sieg Dimitrov mit HC +2,5

Sicher ist Sinner auch in diesem Match zurecht der klare Favorit. Der Italiener ist der stärkste Spieler der Saison und wird wohl bald die Nummer 1 in der Weltrangliste übernehmen.

Von seiner Verletzung ist dem Südtiroler nichts mehr anzumerken. Im Viertelfinale wartet gegen den formstarken Dimitrov aber eine harte Nuss, welche die Nummer 2 der Setzliste unserer Meinung nach nicht in drei Sätzen bezwingen kann.