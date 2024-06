Metz - St. Etienne Tipp, Prognose & Quoten | 02.06.2024

Unser Metz - St. Etienne Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Qualifikation Playoffs Spiel am 02.06.2024 lautet: Der FC Metz empfängt zum Rückspiel der französischen Relegation St. Etienne und steht nach der 1:2 Niederlage aus dem Hinspiel gehörig unter Druck. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute abermals eine unterhaltsame Partie auf die Fans zukommen.

St. Etienne darf sich nach dem 11. Meistertitel von PSG nicht mehr Rekordmeister der Ligue 1 nennen, könnte sich jedoch mit dem Aufstieg in die höchste französische Spielklasse etwas darüber hinwegtrösten. Mit einem überzeugenden Auftritt im Hinspiel legten die Ostfranzosen schon mal den Grundstein. Die Gastgeber aus Metz befinden sich jedoch zur wichtigsten Phase der Saison in einem Formtief und sind zum Siegen verdammt.

Beide Teams werden zu einigen Torchancen kommen und daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Metz vs St. Etienne auf „Beide Teams treffen“:

Metz fing sich in den letzten 5 Spielen in Folge mindestens zwei Gegentreffer ein.

St. Etienne konnte in 4 der letzten 5 Partien keine Weiße Weste wahren.

St. Etienne traf in den letzten 8 Spielen in Folge mindestens einmal in den gegnerischen Kasten.

Metz vs St. Etienne Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter auf dem Markt sehen die Gastgeber aus Metz im kommenden Heimspiel leicht im Vorteil, was sich auf dem Drei-Weg-Markt in einer Quote in Höhe von 2,20 äußert. Die Siegquote für die Gäste liegt mit 3,30 schon ein gutes Stück höher.

Trotz der schwachen Defensive von Metz erwarten die Bookies dabei nicht unbedingt ein Torfestival, so liegt die Quote für eine „Über 2,5 Tore“-Wette für das wichtige Relegationsspiel der beiden Kontrahenten bei 1,90. In den Spielen von Metz fielen in dieser Saison im Schnitt 2,7 Tore, sodass sich ein solcher Tipp in Verbindung mit einem starken Sportwetten Bonus durchaus lohnen kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Metz vs St. Etienne Prognose: Kann Metz die Defensive zusammenhalten?

Der FC Metz erlebte eine zweite Saisonhälfte in der Ligue 1 zum Vergessen. Vom 14. bis zum 23. Spieltag blieben die Mannen aus Nordfrankreich ohne Sieg und sammelten in diesem Zeitraum neun Niederlagen ein. In den letzten elf Spielen konnten zwar immerhin vier Siege errungen werden, da man jedoch die restlichen sieben Spiele alle abgab, konnte man am Ende der Spielzeit von Glück reden, dass man nicht den direkten Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste.

Mit 35 erzielten Toren stellte das Team aus Metz die viertschwächste Offensive der Ligue 1, was in Kombination mit der drittschwächsten Defensive zur ebenfalls drittschlechtesten Tordifferenz aller Teams der Liga führte.

AS St. Etienne hat da schon deutlich erfreulichere Wochen hinter sich. Mit einer starken Rückrunde konnte der zehnmalige französische Meister in der Tabelle stetig weiter hinaufklettern und hatte vor dem letzten Spieltag sogar noch die Chance, den direkten Aufstieg in die Ligue 1 zu schaffen, verlor jedoch mit 1:2 gegen den Vorletzten der Tabelle.

Davon ließ sich das Team von Trainer Olivier Dall´Oglio aber nicht beirren und gewann die ersten beiden Spiele der französischen Qualifikations-Playoffs gegen AF Rodez und Metz im Hinspiel. In beiden Partien konnte Stürmer Irvin Cardona jeweils einen Treffer erzielen, sodass ein Tipp auf einen weiteren Torerfolg des Franzosen durchaus eine solide Option für euren Tipp-Schein darstellen könnte.

Metz - St. Etienne Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Metz: 1:2 St. Etienne (A), 0:2 PSG (H), 1:2 Straßburg (A), 2:3 Stade Rennes (H), 1:2 Lille (H).

Letzte 5 Spiele St. Etienne: 2:1 Metz (H), 2:0 Rodez (H), 1:2 Quevilly (A), 1:1 Rodez (H), 2:2 Guingamp (A).

Letzte 5 Spiele Metz vs. St. Etienne: 1:2 (A), 3:1 (A), 3:2 (H), 0:1 (A), 1:1 (H).

St. Etienne zeigte sich in der abgelaufenen Spielzeit in der Ligue 2 vor allem stark in der Defensive und musste in 38 Spielen nur 31 Gegentreffer hinnehmen - Bestwert aller teilnehmenden Teams! In der Offensive hielt sich das Team aus der Industriestadt mit 48 Treffern eher im Mittelfeld im Ligavergleich auf.

Das Duell zwischen Metz und St. Etienne hat durchaus Tradition im französischen Vereinsfußball. Die beiden Teams kommen schon auf 109 Begegnungen, in denen St. Etienne 57 Siege einfahren konnte. Der FC Metz kommt bis dato nur auf 25 Erfolge, 27 Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Remis.

Das Team aus Metz blieb in nur sechs der 34 Liga-Spiele in dieser Saison ohne Gegentreffer und musste das Spielgerät im Schnitt zwei Mal pro Partie aus dem eigenen Netz fischen. Auch deshalb sehen wir die Gäste aus St. Etienne auch im Rückspiel etwas im Vorteil, zumal Metz in diesem Jahr nicht gerade als heimstark bezeichnet werden kann. Im Schnitt holten die Mannen von Trainer Laszlo Bölöni vor heimischem Publikum nur 0,71 Punkte pro Spiel und verloren elf der 17 Partien.

Mit dem kommenden Spiel findet auch die Saison in Frankreich ihren Abschluss. Höchste Zeit, sich schon mal mit der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland zu beschäftigen! Die besten EM Wettanbieter bieten euch natürlich auch für das anstehende Turnier tolle Quoten und Bonus-Angebote.

Unser Metz - St. Etienne Tipp: Beide Teams treffen

St. Etienne zeigte sich im Hinspiel gegen den FC Metz mit 15:5 Schüssen deutlich spielfreudiger und hatte mit 55 Prozent auch etwas mehr Ballbesitz. Die Gastgeber verloren zwar neun der letzten 13 Partien, konnten aber nur in einem dieser Spiele keinen Torerfolg verzeichnen. Wir sehen die Gäste aus St. Etienne leicht im Vorteil, erwarten aber definitiv eine spannende kurzweilige Partie.