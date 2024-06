Schweiz – Estland Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2024

Unser Schweiz - Estland Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 04.06.2024 lautet: Vor der EM-Gruppenphase bestreiten die Eidgenossen ein Testspiel gegen Underdog Estland. Alles andere als ein Sieg des Favoriten sorgt in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung.

Die Schweiz baute zum Ende der EM-Qualifikation gehörig ab und holte nur drei Punkte aus den letzten vier Qualifikations-Duellen. Die kommenden beiden Testspiele gegen Estland und Österreich sollen dazu dienen, Selbstvertrauen zu tanken. Estland verpasste die direkte EM-Teilnahme deutlich, löste aber als bestes Team der Nations League Division D (4 Siege in 4 Spielen) direkt das Ticket für die Halbfinal-Playoffs. Dort wurden beim 1:5 gegen Polen die Grenzen aufgezeigt. Spielerisch sind die Esten den Schweizern deutlich unterlegen.

In einer torarmen Begegnung tendieren wir zu einem Heimsieg mit weniger als 3,5 Toren. Für diesen Spielausgang gewährt Sunmaker eine Quote von 1,92 .

Darum tippen wir bei Schweiz vs Estland auf “Sieg Schweiz & Unter 3,5 Tore”:

Schweiz vs Estland Quoten Analyse:

Die EM-Wettanbieter fahren zum Testspiel zwischen der Schweiz und Estland eine sehr klare Linie und lassen kaum Zweifel an einem Heimsieg der Eidgenossen. Dieser wird nämlich mit einer durchschnittlichen Quote von 1,20 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren die bisherigen vier direkten Aufeinandertreffen teilweise sehr deutlich für sich entschieden haben.

Schweiz vs. Estland Prognose: Feiert Estland den ersten Torerfolg im Direktvergleich mit der Nati?

Die Schweiz sorgte im Rahmen der EM-Qualifikation für die eine oder andere negative Überraschung. Nach zehn Gruppenspielen standen nur vier Siege zu Buche. Zudem mussten fünf Remis und eine Niederlage hingenommen werden. Da das letzte Gruppenspiel in Rumänien mit 0:1 verloren ging, reichte es am Ende nur für Rang 2 in der Gruppe I.