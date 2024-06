Zverev - Rune Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2024

Unser Zverev - Rune Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Im Achtelfinale von Roland Garros wartet die nächste schwierige Aufgabe auf die deutsche Nummer 1. So rechnen wir im Wett Tipp heute auch mit mindestens vier Sätzen.

In den ersten beiden Runden der French Open 2024 war Alexander Zverev jeweils souverän in drei Sätzen weitergekommen. Doch in der Runde der letzten 32 hätte es die deutsche Nummer 1 am Samstag gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP Nr. 25) beinahe erwischt. Im fünften Satz lag der 27-Jährige schon zwei Breaks zurück (1:4). Am Ende gewann der Hamburger schließlich nach 4:14 Stunden doch noch den Tiebreak und das Match. So geht es für Zverev nun im Achtelfinale gegen den Dänen Holger Rune weiter.

Da auch hier viel für eine enge Kiste spricht, entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,59 bei Bet-at-Home für die Wette “Über 3,5 Sätze”.

Darum tippen wir bei Zverev vs Rune auf “Über 3,5 Sätze”:

Zverev musste schon in Runde 3 über 5 Sätze gehen

Der Deutsche verlor das bisher einzige Duell gegen Rune (auf Sand)

Der Däne stand bei den letzten beiden French Open jeweils im Viertelfinale



Zverev vs Rune Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher schlagen sich bei der Zverev vs Rune Prognose klar auf die Seite des Deutschen.

So gibt es für ein Weiterkommen der Nummer 4 der Welt Quoten zwischen 1,38 und 1,40. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Dänen mit dem etwa dreifachen Wetteinsatz belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Rune Prognose: Kann sich der Deutsche nun wieder steigern?

Gegen den Niederländer Tallon Griekspoor agierte Alexander Zverev zu Beginn verunsichert, verzagt und fehlerhaft. Der Deutsche stand oft falsch zum Ball, bewegte sich schlecht und kam mit Aufschlag sowie Vorhand nicht zurecht. Doch im entscheidenden fünften Satz bewies der Hamburger unter allerhöchstem Druck auch Nerven und taktisches Feingefühl. Dieser 5-Satz-Sieg gegen den Niederländer kann am Ende somit auch als Reifeprozess von Zverev angesehen werden.

Bei den French Open kann der Deutsche in 5-Satz-Matches nun eine tolle Bilanz von 9-1 vorweisen. Zudem erklärte der 27-Jährige nach dem Sieg, wie wohl er sich in Roland Garros fühle und wie toll das Publikum gewesen sei. Schon die letzten drei Jahre hatte Zverev beim Major in Paris immer das Halbfinale erreicht. Mit seinem Sieg beim Masters in Rom ist die deutsche Nummer 1 nun seit neun Spielen in Folge ohne Niederlage. Gegen Rune bestreitet er zum siebten Mal in Folge das Achtelfinale beim zweiten Grand Slam des Jahres.

Holger Rune gilt als großes Talent. Schon im Alter von 19 Jahren gewann der Däne sein erstes Masters-Turnier und kletterte in die Top 10 der Weltrangliste. Im vergangenen Jahr stand er in zwei weiteren Masters-Endspielen. Hinzu kamen die Viertelfinal-Duelle bei den French Open und in Wimbledon. So kletterte der Mann aus Gentofte bis auf den vierten Platz im ATP-Ranking. In diesem Jahr ging es für den heute 21-Jährigen allerdings ein wenig bergab. Bei den Australian Open war schon in Runde 2 Endstation.

Bei zwei Masters reichte es immerhin fürs Viertelfinale. So steht Rune 2024 bei einer Bilanz von 23-11 (9-4 auf Sand). Dafür lief es bisher bei den French Open recht gut. In Runde 1 gegen Daniel Evans (ATP Nr. 62) und in Runde 3 gegen Jozef Kovalik (ATP Nr. 145) blieb der Däne ohne Satzverluste. Dafür musste die Nummer 13 der Welt in Runde 2 gegen Flavio Cobolli (ATP Nr. 53) über fünf Sätze gehen. Bei einem Grand Slam kam der Däne bisher noch nie über die Runde der letzten Acht hinaus.

Zverev - Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:2 Griekspoor, 3:0 Goffin, 3:0 Nadal, 2:0 Jarry, 2:1 Tabilo

Letzte 5 Spiele Rune: 3:0 Kovalik, 3:2 Cobolli, 3:0 Evans, 1:2 Baez, 2:0 Nardi

Letzte Spiele Zverev vs Rune: 0:2



Beim ATP-Turnier 2022 in München auf Sand standen sich beide Spieler bisher das einzige Mal gegenüber. Damals setzte sich Rune klar mit 6:3, 6:2 durch.

Dieses Mal werden mindestens drei Durchgänge gespielt. Sollte sich der Deutsche wie in der dritten Runde wieder in fünf Sätzen durchsetzen, bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 5,00.

Unser Zverev - Rune Tipp: Über 3,5 Sätze

Bei Grand-Slam-Turnieren muss Alexander Zverev immer wieder mit Formschwankungen kämpfen. Bei den nassen und kalten Temperaturen in Roland Garros bereiteten dem Deutschen nun auch die unfassbar langsamen Bälle Probleme.

Eine gute Nachricht: Das Wetter in der zweiten Woche der French Open soll wärmer und trockener werden. Zudem sollte der Deutsche, der als einer der besten Spieler in puncto Fitness und Regeneration gilt, keine Nachwehen aus seinem 5-Satz-Match haben.

Aber gegen Rune wartet eine schwierige Aufgabe. Der Däne ist in Form, fühlt sich auf Sand und in Paris ebenfalls wohl. So wird dieses Duell mindestens über vier Sätze gehen.