Betting: Manchester United - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2023

Am Samstag ist es wieder so weit: United und City treffen zum Manchester Derby aufeinander. Das Stadtduell der beiden Rivalen wird zum 156. Mal in der Liga ausgetragen. In den letzten Jahren hatten die Skyblues die Red Devils klar abgehängt. Aber in dieser Saison scheinen sich die beiden Teams erstmals seit langer Zeit wieder auf Augenhöhe zu bewegen. Die jüngste Formkurve spricht sogar für Man United. Mit einem Heimsieg könnte United in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Nachbarn heranrücken. Die Buchmacher schlagen sich jedoch recht klar auf die Seite der Citizens. Wir trauen ManUnited dagegen mindestens ein Remis zu und entscheiden uns somit für die Wette „Doppelte Chance 1/x“ und zwar bei Bwin zu einer Quote von 2.00.