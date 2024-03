Die 5 besten Deutschland - Niederlande Wetten & Quoten

Nach dem überraschend starken Testspielauftritt in Frankreich (2:0) hat die deutsche Nationalmannschaft eine leichte Euphorie bei den Fans entfacht. Doch im Hinblick auf die EM 2024 im eigenen Land wird es mehr als einen Sieg benötigen.

Wie gut, dass beim Spiel Deutschland - Niederlande am Dienstag in Frankfurt (20:45 Uhr) nun der Erzrivale in Oranje wartet.

Wir haben die besten fünf Deutschland - Niederlande Wetten herausgesucht.

5 beste Deutschland - Niederlande Wetten:

Deutschland - Niederlande Wetten: Zweiter Sieg im zweiten Spiel 2024?

Auf einmal völlig zurecht als EM Favorit 2024 gehandelt, greift die DFB-Elf nach dem zweiten Testspielsieg im März. Nach der gegen Frankreich gezeigten Leistung überwiegt der Optimismus - auch deshalb, weil Julian Nagelsmann bereits betonte, dass die Testphase nun beendet sei.

Die erfolgreiche Mannschaft aus Lyon sollte damit zum Großteil auch bei Deutschland - Niederlande erneut auflaufen. Für die deutschen Chancen kann das nur positive Auswirkungen haben, da vor allem die Offensive um Wirtz, Musiala und Havertz am Wochenende brillierte.

Mit einem endlich wieder euphorisierten Heimpublikum hinter sich sollte Deutschland als Favorit in die Partie gehen, was auch die Buchmacher so sehen. Die beste Deutschland - Holland Quote für einen Heimsieg bietet Crazybuzzer mit 2.02.

Gegen Frankreich traf Florian Wirtz besonders früh, doch ein anderer stellte im Verlauf des Spiels seine aktuelle starke Form ebenfalls unter Beweis: Kai Havertz, der das 2:0 erzielte. In seinen letzten sieben Pflichtspielen für Klub und Nationalmannschaft traf er fünfmal.

Trifft Kai Havertz auch gegen die Niederlande erneut? Da er von Nagelsmann zudem als Neuner aufgeboten wird, stehen die Chancen nicht besonders schlecht. Die Wette auf ein Havertz-Tor im Spiel gibt es bei bet3000 zur Quote 3.00.

Mal wieder ein torreiches Spiel Deutschland - Holland?

Was für eine Art Spiel wird sich bei Deutschland - Holland am Dienstagabend wohl entwickeln? Ein Blick auf die jüngste Historie der beiden Teams verspricht eine torreiche Angelegenheit. In vier der letzten fünf Aufeinandertreffen fielen drei oder mehr Tore, im fünften immerhin zwei Treffer.

Dazu kommt, dass in den letzten vier direkten Duellen stets beide Teams mindestens ein Tor erzielten. Daraus ergeben sich zwei attraktive Testspiel-Wetten.

Bei bwin tippen wir auf Beide treffen zur Wettquote 1.57, bei bet365 zudem auf Über 2,5 Tore zur Quote 1.61.

Zum Abschluss noch ein Blick auf die deutsche Nationalmannschaft. Angesichts der positiven Stimmung rund um die Nagelsmann-Elf, einem Heimspiel und diverser Offensivakteure in Topform ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Tore erzielt werden.

Die passende Wette dafür gibt es bei Interwetten. Deutschland über 1,5 Tore zur Quote 1.75 scheint sich allemal zu lohnen.