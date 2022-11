Japan - Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 27.11.2022

Nach der Sensation der Saudis gegen Argentinien sorgten die Japaner am Mittwoch mit dem 2:1 gegen Deutschland für die nächste große Überraschung bei dieser Endrunde, was bei den WM-Quoten der Buchmacher für einiges Rumoren gesorgt hat. Nun wollen die „Samurai Blue“ natürlich auch in die nächste Runde einziehen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Sonntag stehen die Chancen für die Asiaten gar nicht schlecht. Denn der erste Auftritt der „Ticos“ gegen Spanien war einer Weltmeisterschaft nicht würdig. Auch in der zweiten Partie gibt es wohl nicht viel zu holen. Wir setzen somit am Ende zu einer Quote von 2,10 bei Bet365 auf die Wette „Sieg Japan ohne Gegentor“.