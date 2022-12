Marokko - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2022

Verloren hat Marokko jedenfalls zuletzt am 02.06.2022 und damit vor über einem halben Jahr ein Länderspiel. In einem Test unterlag man den USA mit 0:3. Es folgten zehn ungeschlagene Partien in Serie inklusive zuletzt zweier Siege gegen Belgien und Kanada, die in einer Gruppe mit außerdem noch Vize-Weltmeister Kroatien für den überraschenden ersten Platz reichten.