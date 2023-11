Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 10.11.-12.11.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 11. Spieltag vom 10.11.-12.11.2023: Der elfte Spieltag bietet in unseren Augen die Möglichkeit, sich in einem Großteil der Spiele auf die Torwetten zu beziehen. Zusätzlich erwarten wir mit großer Spannung das Duell der Tabellennachbarn zwischen Stuttgart und Dortmund.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 11. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat auf das 0:4-Debakel gegen den FC Bayern München mit einer perfekten Antwort reagiert. In der Königsklasse stärkte der BVB mit einem 2:0-Sieg über Newcastle die eigene Position und das Selbstvertrauen. Vor dem Duell mit den Schwaben sind die Augen auf einen erneuten Sieg gerichtet.

Stuttgart verlor zuletzt erstmals unter Sebastian Hoeneß zwei Bundesliga-Spiele in Folge. Sowohl gegen Hoffenheim (2:3) als auch gegen Heidenheim (0:2) musste der VfB auf Serhou Guirassy verzichten. Vor dem Duell gegen die Schwarz-Gelben meldete sich der beste Angreifer der Schwaben (14 Tore) zumindest für 45 Minuten wieder fit.

Atalanta Bergamo - Sturm Graz Tipp, Prognose, Quote | 9.11

Zu Hause hat Stuttgart die Chance, eine Serie von fünf sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie gegen den BVB zu beenden. Allerdings sind die Terzic-Schützlinge seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und die aktuelle Form spricht eher für die Gäste.

Wir sehen Dortmund in einer leichten Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine vorsichtige Variante. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Dortmund (DNB)“ mit einer Quote von 1,87 bei DAZN Bet .

Torhunger auf beiden Seiten?

Freitag wird der 11. Spieltag der Bundesliga mit Gladbach gegen Wolfsburg eröffnet. Die Fohlen sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen gegen die Wölfe, haben allerdings auch den schwächsten Saisonstart seit zehn Jahren hingelegt (10 Punkte nach 10 Spieltagen). Wolfsburg hadert mit vier Auswärtsniederlagen in Folge.

Gladbach hat ein großes Defensivproblem, das sich in 2,3 Gegentoren pro Spiel äußert. Elf Gegentore in fünf Gastauftritten sind ebenfalls zu viel. Wir geben unseren Wett Tipp heute auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ ab. Dafür finden wir bei Bwin eine Quote von 1,70.