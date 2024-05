Djokovic - Musetti Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Djokovic - Musetti Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Schon 2021 konnte Lorenzo Musetti in Paris gegen den Djoker überraschen. Doch im Wett Tipp heute droht dem Italiener eine glatte Niederlage.

Vor dem Beginn der French Open 2024 hatten Fans und Experten große Zweifel an der Form des Weltranglisten-Ersten. Immerhin ist Novak Djokovic ganz ungewöhnlich in dieser Saison noch ohne Titel. Zudem erwischte es den Serben bei einigen Turnieren schon überraschend früh. Doch in Roland Garros findet Nole immer mehr zu seiner Topform und blieb in den ersten beiden Runden ohne Satzverlust. Auch in Runde 3 gegen den Italiener Lorenzo Musetti (ATP Nr. 30) ist der Djoker der klare Favorit.

Wir schätzen die Lage ähnlich wie die Buchmacher ein und spielen mit einer Quote von 1,89 bei Sunmaker die Wette „Sieg Djokovic 3:0″.

Darum tippen wir bei Djokovic - Musetti auf „Sieg Djokovic 3:0″:

Djokovic führt den direkten Vergleich mit 4-1 an

Die Nummer 1 der Welt kommt von Runde zu Runde besser ins Turnier

Musetti steht in dieser Saison nur bei einer Bilanz von 17-16

Djokovic vs Musetti Quoten Analyse:

Die Einschätzung der Buchmacher bei der Djokovic vs Musetti Prognose ist natürlich keine Überraschung. Der Serbe ist der klare Favorit. Für einen Sieg von Nole klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,15.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen des Italieners den etwa sechsfachen Wetteinsatz zurück. Wenn ihr dem Außenseiter den einen oder anderen Satz zutraut, könnten euch die aktuellen EM Gratiswetten womöglich eine willkommene Hilfe sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Musetti Prognose: Lässt sich der Serbe erneut vom Italiener überraschen?

Novak Djokovic hofft natürlich auf seinen vierten Titel bei den French Open. Bei allen anderen Majors konnte der Serbe häufiger triumphieren. Doch Nole muss in Roland Garros dieses Mal auch als Titelverteidiger mindestens das Finale erreichen, wenn er die Führung in der Weltrangliste nicht an Jannik Sinner verlieren möchte. Nach einer bisher eher schwachen Saison hat der Djoker in den ersten beiden Runden aber immer mehr von seinem besten Tennis aufblitzen lassen.

In Runde 1 setzte sich Djokovic in drei Sätzen gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP Nr. 142) durch. Doch in allen Durchgängen ging es beim 6:4, 7:6, 6:4 ziemlich eng zu. In der zweiten Runde gegen Roberto Carballes (ATP Nr. 63) lief es für Nole dann schon deutlich flüssiger, was das Ergebnis von 6:4, 6:1 und 6:2 beweist. So steht die Nummer 1 der Welt bei 16-6 in dieser Saison und bei 8-3 auf Sand. Zudem versucht der Serbe aktuell, mit nicht allzu hohen Erwartungen in seine Spiele zu gehen.

Lorenzo Musetti startete 2020 seine ATP-Karriere. Schon im Alter von 19 Jahren sorgte er 2021 bei den French Open für Aufsehen. Bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier spielte sich der Italiener mit erfrischend frechem Tennis in die Herzen der Fans und ins Achtelfinale. Auch im Vorjahr stand der Mann aus der Toskana in Roland Garros in der Runde der letzten 16. Bei den anderen Majors war dafür spätestens in der zweiten oder dritten Runde Endstation.

In diesem Jahr hatte Musetti bisher aber einige Probleme. Das beste ATP-Ergebnis war die vierte Runde beim Masters von Miami. Zudem stand der 22-Jährige auf Sand in den Endspielen der Challenger-Turniere von Cagliari und Turin. Die Saisonbilanz ist mit 17-16 nur knapp positiv. Auf der roten Asche steht die Nummer 30 der Welt bei 10-7. In Paris ist der Italiener nach Siegen gegen Galan (ATP Nr. 106) und Monfils (ATP Nr. 37) aber noch ohne Satzverlust.

Djokovic - Musetti Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Carballes Baena, 3:0 Herbert, 1:2 Machac, 2:0 Griekspoor, 2:0 Hanfmann

Letzte 5 Spiele Musetti: 3:0 Monfils, 3:0 Galan, 0:2 Passaro, 2:0 Darderi, 2:0 Meligeni Rodrigues Alves

Letzte 5 Spiele Djokovic vs Musetti: 2:0, 1:2, 2:0, 2:0, 1:0

Im Vorjahr im Achtelfinale des Masters von Monte Carlo konnte Lorenzo Musetti den ersten und bisher einzigen Sieg gegen Novak Djokovic feiern. Der Italiener hatte sich in drei Sätzen durchgesetzt (4:6, 7:5, 6:4).

Auch in diesem Jahr trafen sich beide Profis in Monte Carlo in der Runde der letzten 16 wieder. Dieses Mal konnte sich der Serbe mit einem 2-Satz-Sieg revanchieren (7:5, 6:3). Damit baute Nole die Bilanz gegen die Nummer 30 der Welt auf 4-1 aus.

Alle Siege gegen den Mann aus der Toskana feierte der Djoker ohne Satzverlust. Bei den French Open 2021 verbaute sich Musetti aber eine bessere Bilanz gegen Djokovic. Der damals 19-Jährige hatte die ersten beiden Sätze gegen den Serben im Tiebreak gewonnen.

Dann sah der Italiener aber kein Land mehr und gab beim Stand von 7:6, 7:6, 1:6, 0:6 und 0:4 ohne eine Verletzung auf. So wurde die Partie mit 1:0 für Djokovic gewertet. Endet das Spiel dieses Mal in drei Sätzen, wird das von Bet-at-Home mit einer 1,82 belohnt. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich den aktuellen Bet-at-Home Bonus Code nicht entgehen lassen.

Unser Djokovic - Musetti Tipp: Sieg Djokovic 3:0

Novak Djokovic und Lorenzo Musetti haben sich schon einige interessante Duelle geliefert. Am Ende dürfte es am Weiterkommen des Serben keine Zweifel geben. Es stellt sich nur die Frage, ob der Italiener den Djoker erneut ärgern kann?

Wir trauen dem Favoriten aber einen glatten Sieg zu, denn die Nummer 1 der Welt kommt von Runde zu Runde besser in Form und besser ins Turnier. Auf der Gegenseite spielt Musetti bisher kein wirklich gutes Jahr. So spricht viel für einen Erfolg in drei Sätzen.