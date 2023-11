Estland – Österreich Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Estland - Österreich Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Obwohl die Österreicher auswärts antreten, sind sie in unserem Wett Tipp heute klar zu favorisieren.

Estland errang aus den bisherigen sechs Begegnungen nur einen Zähler und konnte im Zuge dieser EM-Quali das Ticket für die Endrunde 2024 in Deutschland nicht lösen. Bis auf die knappe 2:3-Pleite gegen Belgien blicken die Mannen aus Österreich auf zuletzt drei Erfolgserlebnisse in der EM-Qualifikation und fungieren neben Tabellenprimus Belgien als zweite treibende Kraft in der Gruppe F.

Am Sieg der Österreicher gibt es kaum Zweifel. In unserem Wett Tipp heute gehen wir sogar einen Schritt weiter und wetten auf „Sieg Österreich & Unter 0,5 Tore Estland“ zu einer Quote von 1,88 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Estland vs Österreich auf „Sieg Österreich & Unter 0,5 Tore Estland“:

Estland verlor alle 3 Heimspiele und wartet im Turnier weiterhin auf den ersten Treffer auf heimischem Boden.

Das ÖFB-Team ist in der Ferne ungeschlagen (2S, 1U) und ließ nur 2 Gegentore zu.

Das bisher einzige Duell in Estland gewannen die Österreicher souverän mit 3:0.

Estland vs Österreich Quoten Analyse:

Mit 284,75 zu 8,93 Millionen Euro zeigt Österreich den mehr als 31-fachen Kader-Marktwert von Estland auf und ist den Hausherren spielerisch deutlich überlegen. Eine Tatsache, die sich auf die Estland Österreich Wettquoten auswirkt. Der Auswärtssieg bringt den durchschnittlich 1,3-fachen Wetteinsatz mit sich.



Estland vs. Österreich Prognose: Gelingt den Blauen das erste Heimtor in der EM-Quali?

Bereits vor dem Start des Turniers haben sich die „Sinisärgid“ keine wirklichen Chancen auf einen der ersten beiden Tabellenplätze ausgerechnet. Zu groß war die Konkurrenz in der Gruppe F.

Ein Umstand, der sich nach sechs absolvierten Duellen bestätigt. Zwei Spieltage vor dem Ende rangieren die Mannen von Trainer Thomas Häberli auf dem letzten Tabellenplatz und haben nur einen Zähler erspielt. Dieser resultierte aus einem 1:1 in Aserbaidschan.

Im eigenen Land wussten die Esten bisweilen nicht zu überzeugen und warten weiterhin auf den ersten Treffer und den ersten Punktgewinn. Die drei Heimansetzungen gingen zum Teil sehr deutlich verloren. Selbst der vergangene Spieltag führte gegen den Tabellenvorletzten Aserbaidschan zu Hause zu einem 0:2.

Estland - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Estland: 1:1 Thailand (H), 0:2 Aserbaidschan (H), 0:5 Belgien (A), 0:5 Schweden (H), 0:3 Belgien (H).

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:0 Aserbaidschan (A), 2:3 Belgien (H), 3:1 Schweden (A), 1:1 Moldawien (H), 2:0 Schweden (H).

Letzte Spiele Estland vs. Österreich: 2:1 (H), 3:0 (A), 2:0 (H).

Österreich bot bisweilen eine recht souveräne EM-Qualifikation und ließ nur gegen Tabellenprimus Belgien Punkte liegen. In der Ferne kam ein 1:1 zustande und auf heimischem Boden musste eine knappe 2:3-Niederlage akzeptiert werden. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Belgien wäre sogar der Gruppensieg erreichbar. Rang 2 und somit das Ticket für die EM 2024 ist aber mit acht Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Schweden bereits fix. Der letzte Spieltag kann somit entspannt angegangen werden.

In der Fremde sind die Schützlinge von Teamchef Ralf Rangnick weiterhin ungeschlagen (2S, 1U), zeigten sich aber kürzlich beim 1:0 in Aserbaidschan minimalistisch. Mit nur zwei Gegentoren in drei Auswärtsspielen präsentierte sich die Abwehr aber recht sattelfest.

Unser Estland – Österreich Tipp: Sieg Österreich & Unter 0,5 Tore Estland

Die Esten legten große Probleme während des gesamten Turniers an den Tag und ließen im Regelfall jegliche offensive Power mit durchschnittlich 2,5 Torschüssen pro Spiel und einer Großchance pro EM-Quali-Duell vermissen. Zu Hause wartet das Tabellenschlusslicht weiterhin auf den ersten Torerfolg.

Österreich steht zwar schon als EM-Teilnehmer fest, wird aber selbst mit der B-Mannschaft das Duell dominieren. Einige Spieler aus der zweiten Garde könnten die Chance nutzen, um in Hinblick auf die EURO 2024 hervorzustechen. Wenngleich das Hinspiel in Österreich nur zu einem knappen 2:1-Triumph führte, räumen wir Estland beim erneuten Kräftemessen keine Chance auf einen Punktgewinn oder ein Tor ein.