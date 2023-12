Everton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 27.12.2023

Unser Everton - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.12.2023 lautet: Es ist eine kritische Phase für die Citizens. Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen ist zu wenig. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir kein einfaches Duell im Goodison Park.

Seit die Citizens das Manchester-Derby gegen United mit 3:0 für sich entschieden haben, kassierte die Guardiola-Elf in sieben aufeinander folgenden Ligaspielen jeweils einen Gegentreffer. Trotz der besten Offensive im englischen Oberhaus (2,4 Tore pro Spiel) entschieden die Skyblues nur eines der vorangegangenen sechs Premier-League-Spiele für sich.

Everton verlor jüngst gegen Tottenham (1:2), gewann zuvor jedoch vier Ligaspiele in Folge ohne Gegentor. Im heimischen Goodison Park bezwangen die Toffees zuletzt Chelsea (2:0) und Newcastle United (3:0).

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Everton vs Manchester City auf „Beide Teams treffen“:

Everton vs Manchester City Quoten Analyse:

Sean Dyche konnte Everton in den letzten Wochen zu mehreren Siegen coachen und die Toffees über den Strich führen. Die Form der Hausherren ist trotz der letzten Niederlage gegen Tottenham (1:2) ansprechend, sodass Siegquoten bis 6,00 eine Überlegung wert sind.

Pep Guardiola verpasste mit den Skyblues nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen den Anschluss an die Spitze. Die hohe Qualität im Kader der Gäste rechtfertigt dennoch niedrige Siegquoten von maximal 1,60.

Everton vs Manchester City Prognose: Unermüdliche Gastgeber

Obwohl den Toffees zehn Punkte am grünen Tisch abgezogen wurden, befinden sie sich nach vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen wieder knapp vor den Abstiegsrängen (17.). Wer in der Niederlage gegen Tottenham (1:2) einen Einbruch erkennen will, sollte sich die erwartbaren Tore der Partie ansehen.