Gladbach - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Gladbach - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: In einem munteren Match mit mindestens drei Treffern kommen beide Teams zum Torerfolg.

Im Borussia Park findet am Samstag das Topspiel des zweiten Spieltags statt, das zudem eine eingebaute Torgarantie hat: Gladbach trifft auf Leverkusen! In den letzten direkten Duellen gab es ordentlich Treffer zu bestaunen und nach dem Saisonauftakt der beiden Mannschaften in der vergangenen Woche erwarten wir das auch dieses Mal.

Wir gehen sehr stark davon aus, dass beide Teams treffen und am Ende der Partie in der Summe mindestens drei Tore auf der Anzeigetafel stehen werden. Daher spielen wir die kombinierte Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten an.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Leverkusen auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

Gladbach startete zum Auftakt mit einem 4:4 in Augsburg.

Leverkusen schlug am ersten Spieltag Supercup-Sieger RB Leipzig mit 3:2.

In den letzten acht direkten Duellen fielen nur einmal nicht mindestens drei Tore.

Gladbach vs Leverkusen Quoten Analyse:

Es mag einen überraschen, dass die Bookies rund um den von uns getesteten Wettanbieter Interwetten die Gäste doch recht deutlich vorne sehen. Im besten Fall erreichen die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg die Marke von 2,00. Der Tipp auf Heimsieg bringt Wettquoten bis 3,50. Selbst die Doppelte Chance 1X bringt noch respektable Werte bis 1,82.

Respektabel ist auch der Interwetten Bonus, den der Buchmacher derzeit anbietet. Dieser und seine Artgenossen gehen von einigen Toren im Duell zwischen der Borussia und Bayer aus. Sowohl die Gladbach Leverkusen Quoten für die Wettoption „Beide treffen“ als auch für das „Over 2,5″ bleiben unter der Marke von 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Leverkusen Prognose: Torreiches Spitzenspiel

Jeder Schuss ein Treffer: Das war das Motto der Gladbacher im Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison in Augsburg - zumindest in der ersten Halbzeit. Da schossen die Fohlen dreimal auf den Kasten der Fuggerstädter und trafen auch jedes Mal hinein. Am Ende der Partie konnten sie aber froh sein, überhaupt einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Denn weder eine 2:0- noch eine 3:1-Führung konnte die Borussia über die Zeit bringen. Stattdessen war es ein Elfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit, der eine Niederlage der Borussen zum Auftakt verhinderte. Das 4:4 war das mit Abstand torreichste Match des ersten Spieltags.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Neuzugang Tomas Cvancara von Sparta Prag feierte mit zwei Treffern ein mehr als gelungenes Bundesliga-Debüt. Schon beim 7:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TuS Bersenbrück war der Tscheche doppelt erfolgreich. Er soll nun am Samstag helfen, die Horror-Bilanz aus den letzten Duellen mit Bayer aufzubessern.

Denn von den letzten sieben direkten Begegnungen mit der Werkself hat Gladbach keine einzige gewonnen. Nach sechs Niederlagen in Folge gab es im bisher letzten Duell in der BayArena im Rückspiel der Vorsaison ein 2:2. Zu Hause hat die Borussia die letzten fünf direkten Aufeinandertreffen alle verloren. Der letzte Heimsieg datiert aus dem Jahr 2018.

Gladbach - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 4:4 Augsburg (A), 7:0 TuS Bersenbrück (A), 2:0 Montpellier (N), 5:1 Stuttgart (N), 2:1 1860 München (N)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 RB Leipzig (H), 8:0 FC Teutonia 05 (A), 4:0 West Ham (N), 2:1 Olympique Marseille (N), 0:1 Real Sociedad (N)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Leverkusen: 2:2 (A), 2:3 (H), 1:2 (H), 0:4 (A), 0:1 (H)

Leverkusen gastiert also bei einem der Lieblingsgegner der letzten Jahre und tut das mit viel Selbstbewusstsein. Denn zum Auftakt schlug man die Roten Bullen aus Leipzig, die eine Woche zuvor noch beim 3:0-Erfolg im Supercup über die Bayern triumphiert hatten, mit 3:2. Damit unterstrich Bayer seine eigenen Ambitionen in dieser Saison.

Schon beim 8:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FC Teutonia 05 zeigte sich die Werkself in Torlaune, was mitunter auch dafür spricht, dass es im Borussia Park einige Treffer geben könnte. In den letzten drei direkten Duellen zwischen Fohlen und Bayer trafen immer beide Teams.

Weiter zurückblickend gab es in sechs der letzten acht direkten Begegnungen Tore auf beiden Seiten. In den letzten vier bzw. in sieben der letzten acht Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gab es zudem mindestens drei Treffer im Spiel. In fünf der letzten sieben Duelle waren es sogar mindestens vier Tore.

Für Neu-Bayer Jonas Hofmann wird es ein besonderes Spiel. Der Nationalspieler wechselte vor der Saison von Gladbach nach Leverkusen. Gleich im ersten Auswärtsspiel muss er also zu seinem alten Klub, für den er rund siebeneinhalb Jahre die Fußballschuhe schnürte.

Unser Gladbach - Leverkusen Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Am ersten Spieltag präsentierten sich beide Teams in Torlaune. Auch die letzten direkten Duelle waren torreich. Allein in der Vorsaison gab es beim 2:3 im Borussia Park und 2:2 in der BayArena neun Treffer. In drei der letzten vier Duelle gab es schon vor dem Pausentee zwei Tore. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Tore-Trend fortsetzt.