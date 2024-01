Handball EM Halbfinale 2024: Kommt Deutschland ins Finale?

Am Freitagabend (20:30 Uhr) spielt die deutsche Handball-Nationalmannschaft erstmals seit der WM 2019 wieder ein Halbfinale bei einem großen Turnier.

Wie schon damals findet die EM 2024 im eigenen Land statt. In Köln wartet Dänemark im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft.

Kommt Deutschland ins Handball EM Finale?

Mit viel Schützenhilfe quälte sich Deutschland am Ende der Hauptrunde ins Halbfinale der Handball EM 2024 im eigenen Land. Fünf Punkte reichten gegenüber Ungarn, Österreich und Island (je 4) aus, um hinter den verlustpunktfreien Franzosen weiterzukommen.

Doch Dänemark hat das Selbstvertrauen mittlerweile in seiner DNA, gewann bei den letzten drei Weltmeisterschaften immer (!) den Titel. Auch wenn es bei Europameisterschaften in diesem Zeitraum nicht zum großen Erfolg reichte, kann das nach dem dänischen Selbstverständnis ja 2024 so sein.