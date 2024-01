Leverkusen - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 27.01.2024

Unser Leverkusen - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Die Leverkusener spielen attraktiven und zugleich sehr erfolgreichen Fußball und stehen absolut zurecht, unangefochten auf dem ersten Platz. Gegen sehr schwankende Gladbacher wäre alles andere als ein Sieg in unserem Wett Tipp heute eine große Überraschung.

Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Leverkusen thront nach 18 Spieltagen weiterhin ohne eine einzige Niederlage auf dem 1. Platz der Bundesliga-Tabelle. Auswärtsschwache Gladbacher dürften alle Hände voll zu tun bekommen, wenn sie nicht unter die Räder der Leverkusener Offensiv-Maschine geraten wollen. Wir denken nicht, dass die Serie von Bayer im Duell mit Gladbach reißt und erwarten den fünften Sieg in Folge.

Das führt uns zu unserem favorisierten Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen mit HC -1″ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Gladbach auf „Sieg Leverkusen mit HC -1″:

Leverkusen konnte 8 der 9 Heimspiele gewinnen.

Gladbach bekommt in Auswärtsspielen in dieser Saison im Schnitt 2,9 Gegentreffer eingeschenkt.

Gladbach konnte erst eines seiner 8 Auswärtsspiele gewinnen.



Leverkusen vs Gladbach Quoten Analyse:

Der amtierende Spitzenreiter geht selbstverständlich als Favorit in die kommende Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bookies notieren eine Siegquote für Bayer 04 in Höhe von 1,33 und sehen einen Sieg der Fohlen mit einer Quote von stolzen 8,50 als sehr unwahrscheinliches Szenario an.

In Abwesenheit von Victor Boniface wird derweil Stürmer Patrik Schick am ehesten ein Treffer zugetraut. Eine Wette darauf, dass der Tscheche gegen Gladbach trifft, bekommt eine recht niedrige Quote von 1,65 zugeteilt. Alejandro Grimaldo, der zweitbester Scorer der Leverkusener in dieser Saison ist, bekommt eine deutlich höhere Quote von 3,30 verpasst. Ein Tipp auf einen weiteren Treffer des Außenbahnspielers würde sich hervorragend mit der Nutzung des Interwetten Bonus Codes verbinden lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Gladbach Prognose: Die Leverkusener sind zu stark!

Xabi Alonso könnte wohl nicht stolzer auf seine Spieler in dieser Saison sein. Die Leverkusener zeigen mit 50 Toren in den ersten 18 Spielen der Saison regelmäßig ihre offensive Firepower und können dabei mit der besten Defensive der Liga bei nur 14 Gegentreffern überzeugen. Die daraus resultierende Tordifferenz von +36 bedeutet zusammen mit den Bayern aus München den geteilten ersten Platz im Ligavergleich.

Im ersten Spiel der Rückrunde konnten die Leverkusener beim spannenden Auswärtssieg gegen RB Leipzig ihren Status als Liga-Primus unterstreichen. Alejandro Grimaldo konnte in diesem Spiel mal wieder als hervorragender Vorlagengeber glänzen und sammelte seine Saison-Assists Nummer acht und neun. Bayer 04 steht nun bei vier Siegen in Folge in der Bundesliga und erzielte dabei 2,75 Treffer im Schnitt.

Die Borussia aus Gladbach kann auf eine sehr schwankende Hinrunde zurückblicken, die weder die Fans noch die Verantwortlichen glücklich machen dürfte. Acht Niederlagen und fünf Remis aus den ersten 18 Spielen sind zu viele verschenkte Punkte, um im Kampf um die internationalen Plätze ein Wörtchen mitreden zu können. Im Schnitt setzte es zudem 2,1 Gegentore pro Partie in der laufenden Spielzeit, was den vorletzten Rang bedeutet.

Der Rückrundenstart wurde zudem mit einer Heimniederlage gegen Augsburg in den Sand gesetzt. Die Gladbacher konnten nur in einem einzigen Spiel in dieser Saison eine Weiße Weste wahren, das dürfte auch gegen die furiose Offensive Leverkusens nicht gelingen.

Leverkusen - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 RB Leipzig (A), 1:0 Augsburg (A), 4:0 Bochum (H), 3:0 Frankfurt (H), 5:1 Molde (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:2 Augsburg (H), 3:1 VfB Stuttgart (H), 1:2 Frankfurt (A), 2:2 Werder Bremen (H), 3:1 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Gladbach: 3:0 (A), 2:2 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 4:0 (H).



Beide Teams konnten sich in den ersten drei Spielen des DFB-Pokals durchsetzen und stehen somit im Achtelfinale. Leverkusen muss in einem absoluten Kracher gegen die starken Stuttgarter ran, während Gladbach mit Saarbrücken einen etwas dankbareren Gegner erwischte. Bayer 04 konnte zudem mit sechs Siegen und einem starken Torverhältnis von 19:3 durch die Gruppe H der Europa League pflügen und sollte als absoluter Top-Favorit auf den Titelgewinn im Wettbewerb gelten. Die Leverkusener haben somit wettbewerbsübergreifend in 27 Spielen noch keine Niederlage einstecken müssen und konnten 24 der Partien gewinnen.

Auch der direkte Vergleich der beiden Rivalen ging zuletzt klar an die Werkself aus Leverkusen. Bayer verlor keine der letzten acht Partien gegen die Borussia und konnte sieben Siege feiern. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 3,9 Tore, wobei Leverkusen durchschnittlich für 2,5 dieser Treffer verantwortlich war. Im letzten Heimspiel zwischen den beiden Teams kam es zu einem 2:2-Remis. Wer auch in der kommenden Partie ein ähnliches Ergebnis erwartet, sollte seinen Tipp mit einer Freiwette absichern.

Unser Leverkusen - Gladbach Tipp: Sieg Leverkusen mit HC -1

Leverkusen konnte schon neun Siege mit mindestens zwei Toren Vorsprung in dieser Saison feiern, sechs davon im eigenen Stadion. Vor heimischem Publikum liefert Bayer regelmäßig ab und steht bei einer Torbilanz von 29:6. Gladbach musste in Auswärtsspielen in dieser Saison schon 23 Treffer in acht Spielen verkraften. Wir sehen die Qualität im Kader auf Seiten der Werkself deutlich höher und erwarten eine klare Niederlage der Fohlen.