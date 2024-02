Manchester City - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Manchester City - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.02.2024 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Bewertung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute das Starensemble von Pep Guardiola in der Pflicht.

Manchester City liefert sich in der Premier League mit Liverpool und Arsenal einen heißen Fight um die Tabellenspitze. Derzeit haben die Skyblues mit einem Spiel weniger und einem Zähler Rückstand zum Spitzenreiter die besten Karten.

Nach zwei sieglosen Duellen in der obersten englischen Spielklasse meldete sich auch Chelsea kürzlich mit einem 3:1-Triumph bei Crystal Palace zurück. Dabei gerieten die Gäste aus London sogar in Rückstand, konnten aber dank zweier Treffer in der Nachspielzeit einen späten Sieg feiern. Bereits zuvor wurde mit einem 3:1 gegen Aston Villa das Ticket fürs Achtelfinale des FA-Cups gelöst. Gegen den Tabellenzweiten ist aber nicht mit einem Erfolg zu rechnen.

Wir spielen unserem Wett Tipp heute „Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,84 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Chelsea auf „Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore“:

Zu Hause sind die Citizens in der Premier League ungeschlagen (8S, 3U) und blicken auf 3 Erfolge am Stück.

Chelsea verlor 5 der jüngsten 7 PL-Auswärtsspiele.

Die Blues gingen kürzlich 4x im Etihad Stadium leer aus und verpassten in allen 4 Ansetzungen einen eigenen Treffer.



Manchester City vs Chelsea Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kick-off unterliegt diese Paarung einer klaren Rollenverteilung. Alles andere als ein Heimsieg würde die Bookies sehr überraschen. 10 € Wetteinsatz bringen im Falle eines Triumphs der Recken von Trainer Pep Guardiola lediglich einen Umsatz von durchschnittlich 13,30 € mit sich.

Seit Mai 2021 konnte Chelsea im Etihad Stadium nicht mehr gewinnen. Sollte diese Statistik gebrochen werden, steht ein mehr als achtfacher Wetteinsatz im Raum. Aufgrund des hohen Verlustrisikos bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Neukundenbonus in Form einer Cash-Back-Garantie, wie z. B. bei AdmiralBet an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs. Chelsea Prognose: Bleiben die Blues auch im 5. Auswärtsspiel gegen Man City torlos?

Dreimal in Folge stellte Manchester City die nationale Meisterschaft sicher und holte mittlerweile neunmal den PL-Titel. Auch in der aktuellen Saison spielen die Männer aus Manchester ganz vorne mit und zeigen nur einen Punkt Rückstand zum Spitzenreiter aus Liverpool auf. Wobei der Tabellenzweite ein Spiel weniger absolviert hat.

Nach drei Remis auf heimischem Boden fanden die Mannen von Trainer Pep Guardiola zu Hause zurück in die Erfolgsspur und holten drei Siege am Stück. Die Erfolge sprangen gegen allesamt potenzielle Abstiegskandidaten, gegen Sheffield United (2:0), Burnley (3:1) und Everton (2:0), heraus.

Fünf der letzten sechs Heimspiele endeten im englischen Oberhaus mit weniger als 4,5 Treffern. Darüber hinaus liefen vier der insgesamt elf Begegnungen im Etihad Stadium ohne Gegentor ab.

Zuletzt gegen Everton gab es für Erling Haaland nach seiner längeren Verletzungspause mit einem Doppelpack allen Grund zur Freude. Der norwegische Superstar ist mit 16 Toren der beste Angreifer in der Premier League und könnte auch gegen Chelsea den Unterschied ausmachen.

Manchester City - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Everton (H), 3:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 1:0 Tottenham (A), 3:2 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:1 Crystal Palace (A), 3:1 Aston Villa (A), 2:4 Wolverhampton (H), 1:4 Liverpool (A), 0:0 Aston Villa (H).

Letzte Spiele Manchester City vs. Chelsea: 4:4 (A), 1:0 (H), 4:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (H).



Bereits im Vorjahr konnte Chelsea trotz unzähliger Neuzugänge nicht überzeugen und landete am Ende nur auf Rang 12. In diesem Jahr sieht es unter dem neuen Coach Mauricio Pochettino nur geringfügig besser aus. Mit 34 erbeuteten Punkten belegen die Blues derzeit den 10. Platz und drohen zum zweiten Mal in Folge die Teilnahme am internationalen Geschäft zu verpassen.

Nachdem die Londoner drei der ersten fünf Auswärtsspiele siegreich gestalteten, brachten die letzten sieben Paarungen in der Fremde nur zwei Erfolgserlebnisse mit sich (5N). Vier der letzten sechs Partien in den Stadien des Gegners endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Chelsea fehlt es an einem durchschlagskräftigen Neuner. Ein Umstand, den auch Coach Mauricio Pochettino erkannt hat und Neuzugang Cole Palmer, der eigentlich im offensiven Mittelfeld angesiedelt ist, auf dieser Position spielen lässt. Der 21-Jährige ist mit 10 Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Unser Manchester City - Chelsea Tipp: Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore

Die Skyblues verfügen mit 1,26 Milliarden Euro über den teuersten Kader in der englischen Premier League und rechnen sich somit nicht ohne Grund gute Chancen auf die vierte Meisterschaft in Serie aus.

Viermal setzten sich die Citizens im Etihad Stadium gegen Chelsea zuletzt durch und ließen dabei in allen vier Begegnungen kein Gegentor zu. Die vergangenen sieben direkten Aufeinandertreffen in Manchester endeten mit weniger als 4,5 Toren.