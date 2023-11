Real Sociedad - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose & Quoten

Unser Real Sociedad - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir das Heimteam aus Spanien aufgrund starker Leistungen in der Liga und der Champions League klar im Vorteil.

Real Sociedad könnte mit einem Sieg gegen Red Bull Salzburg einen großen Schritt Richtung Gruppensieg gehen, die Teilnahme an der K.o.-Phase der Champions League wurde indes schon sichergestellt. Salzburg hingegen hat keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen, könnte sich mit einem Sieg jedoch die Teilnahme an der Europa League sichern.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Real Sociedad & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,25 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Real Sociedad vs Red Bull Salzburg auf „Sieg Real Sociedad & Unter 3,5 Tore“:

Real Sociedad gewann 3 der ersten 4 Partien der CL-Gruppenphase und ist bisher ungeschlagen.

Im Schnitt fallen in den Spielen von Real Sociedad in der diesjährigen Champions League 2,25 Tore.

Im Schnitt fallen in den Spielen von Red Bull Salzburg in der laufenden Gruppenphase 2,0 Treffer.

Real Sociedad vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Real Sociedad wird von den Wettanbietern mit deutscher Lizenz als klarer Favorit im kommenden Duell mit Red Bull Salzburg gesehen und bekommt eine Heimsieg-Quote von 1,50 zugewiesen. Der zweite Sieg der Salzburger ist den Bookies eine Gewinnquote in Höhe von 6,10 wert. Eine Punkteteilung wird mit einer Quote von 4,40 als realistischer angesehen.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 1:0 oder ein 2:0-Sieg der Heimmannschaft mit einer Quote von jeweils 7,10 gesehen, was deutlich macht, dass den Gästen aus Österreich nicht unbedingt ein eigener Treffer zugetraut wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Sociedad vs Red Bull Salzburg Prognose: Holt Real Sociedad den 3. Pflichtspielsieg in Folge?

Der spanische Traditionsklub Real Sociedad San Sebastian thront mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase auf Platz 1 der Gruppe D. Mit erst zwei Gegentreffern stellt man mit Inter Mailand, dem BVB und Barcelona die stärkste Defensive der gesamten Champions League. Mit 1,8 eigenen Treffern im Schnitt pro Partie liegen die Basken im oberen Drittel im Wettbewerbsvergleich (Platz 17).

Mit einem durchschnittlichen Ballbesitz-Wert von 53 Prozent und einer Passgenauigkeit von 81 Prozent liegt man jeweils in den Top 10 der laufenden Champions League. Auch in der Defensive weiß Real Sociedad mit im Schnitt 55,4 gewonnenen Zweikämpfen pro Partie (Platz 3) zu gefallen. Trainer Imanol Alguacil lässt seine Truppe in der Champions League vorzugsweise in einem offensiv ausgelegten 4-3-3 System auflaufen.

Der amtierende österreichische Meister und aktuelle Tabellenführer der Bundesliga musste sich vorzeitig aus dem Rennen um die Teilnahme an der K.o.-Phase verabschieden. Mit drei Pleiten und einem Sieg stehen die Salzburger auf Rang 3. Sollte Schlusslicht Benfica auch das nächste Spiel verlieren, würde den Salzburgern ein Remis gegen Real Sociedad für eine Teilnahme an der Europa League genügen.

Vor allem in der Offensive haperte es im Spiel von RB Salzburg gewaltig. Nur 0,8 Tore pro Spiel sind einfach nicht genug, um das Überwintern im Wettbewerb zu sichern. Einem Auftaktsieg gegen Benfica folgten drei Niederlagen in Folge und das vorzeitige Aus. Wer an einen Sieg der Österreicher gegen den formstarken spanischen Klub glaubt, könnte nach der Bet3000 Registrierung einen Tipp auf das Duell beim Top-Wettanbieter abgeben.

Real Sociedad - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 2:1 Sevilla (H), 3:1 Almeria (A), 3:1 Benfica (H), 0:1 Barcelona (H), 1:0 Bunol (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 3:2 Hartberg (H), 0:0 Austria Wien (A), 0:1 Inter Mailand (H), 2:0 WSG Tirol (A), 1:1(5:4 n. E.) Hartberg (Pokal, A).

Letzte Spiele Real Sociedad vs. Red Bull Salzburg: 2:0 (A), 1:2 (A), 2:2 (H).

Im heimischen Ligabetrieb steht Real Sociedad mit 25 Punkten aus den ersten 14 Spielen auf dem 5. Platz der spanischen Liga. Dabei erzielten die Basken bei sieben Siegen, drei Niederlagen und vier Remis, insgesamt 25 eigene Treffer bei 17 Gegentoren.

Red Bull Salzburg spielt eine bisher gute Vorrunde in der österreichischen Bundesliga und kommt in den ersten 15 Spielen auf 33 Punkte, bei zehn Siegen, drei Remis und erst zwei Niederlagen. Zudem stellt der amtierende Meister mit 32 Toren die beste Offensive und mit nur zehn Gegentreffern die stärkste Defensive der gesamten Liga. In den bisherigen drei gespielten Duellen zwischen Real Sociedad und Red Bull Salzburg zeigte sich eine ausgeglichene Bilanz mit jeweils einem Sieg beider Teams und einem Unentschieden. In diesen Spielen fielen im Schnitt 3,0 Tore.

Unser Real Sociedad - Red Bull Salzburg Tipp: Sieg Real Sociedad & Unter 3,5 Tore

Real Sociedad ist vor heimischem Publikum traditionell eine Macht und musste auch in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend erst eine Niederlage in einem Heimspiel hinnehmen. Dies war eine knappe 0:1-Niederlage gegen den FC Barcelona, die sicherlich keine Schande ist. In der Liga formstark aufspielende Salzburger konnten in der laufenden Champions League größtenteils das Niveau der Gegner nicht mitgehen, so sehen wir auch im Rückspiel gegen Real Sociedad die Vorteile beim Heimteam.