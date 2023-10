Rugby WM Finale: Beste Wetten zu Neuseeland - Südafrika

Am Samstagabend (21:00 Uhr) steht das Rugby WM Finale 2023 auf dem Spielplan. Im Endspiel treffen mit Neuseeland und Südafrika ausgerechnet die beiden Rekordweltmeister aufeinander.

Beste Rugby WM Finale Wetten: Neuseeland - Südafrika

Wer gewinnt das Rugby WM Finale 2023?

Vor allem in der Defensive macht Südafrika keiner etwas vor - bei bet365 gibt es die Dreiweg-Wette auf die Titelverteidigung zur Wettquote 2.25. Es handelt sich um die mit Abstand beste Quote im Vergleich mit anderen Wettanbietern .

Auf einem anderen Wettmarkt, nämlich Halbzeit/Endstand, gehen wir dennoch eher etwas Risiko ein. Denn die Zeit der Südafrikaner schlägt meist vor allem gegen Ende des Spiels in der 2. Halbzeit, wenn der Konkurrent richtig müde ist.

Die Springboks bringen dann ihre hochklassigen Alternativen auf das Feld und können noch einmal deutlich zulegen und verloren geglaubte Spiele wie im Halbfinale gegen England drehen. Unser Rugby WM Tipp lautet daher Neuseeland/Südafrika zur Quote 7.00 bei Oddset.

Weitere Top-Quoten zum Rugby WM Finale

Gelingt den Neuseeländern der Start ins Rugby WM Finale? Immerhin haben die All Blacks die mit Abstand meisten Punkte erzielt und Versuche gelegt. Stammen die ersten Punkte im Spiel aus einem Versuch Neuseelands, so lohnt sich die Quote von 4.60 darauf bei Interwetten definitiv.