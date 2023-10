Young Boys - Manchester City Tipp, Prognose, Quote | 25.10.

Unser Young Boys - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.10.2023 lautet: Die Skyblues fühlen sich in der Königsklasse pudelwohl. Am Mittwoch zu Gast im Wankdorfstadion wäre auch alles andere als ein Sieg eine Überraschung.

Im Vorjahr konnte Manchester City zum ersten Mal den Henkelpott gewinnen. Auch in dieser Champions-League-Saison sind die Skyblues mit zwei 3:1-Siegen gegen Roter Stern Belgrad und RB Leipzig schon früh wieder auf Kurs. In den letzten sechs Spielzeiten konnten die Citizens immer ihre CL-Gruppe auf Platz 1 beenden. Um diese Bilanz auszubauen, sollten die Männer von Coach Pep Guardiola am besten am Mittwoch zu Gast bei den Young Boys erneut gewinnen.

Wir kommen hier zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Young Boys vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore“:

Manchester City ist in der CL seit 15 Spielen ungeschlagen

Die Young Boys haben nur 2 von 14 Partien in der Königsklasse gewonnen

Von den letzten 31 CL-Gruppenspielen haben die Skyblues nur 2 verloren

Young Boys vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Ausgangslage ist klar. Der amtierende CL-Sieger ist zu Gast in Bern. So gibt es bei den Buchmachern mit tollen Sportwetten Apps für einen Auswärtssieg lediglich Quoten im Schnitt von 1,20. Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Bookies ein Sieg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 14,7 sehr unwahrscheinlich. Für eine Punkteteilung wird ein durchschnittlicher Wert von 7,54 aufgerufen.

Erling Haaland ist in dieser Saison noch ohne Treffer in der Königsklasse. Eröffnet der Norweger am Mittwoch den Torreigen, ist dies eine Quote von 2,90 wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Young Boys vs Manchester City Prognose: Werden die Skyblues ihrer Favoritenrolle gerecht?

Im Vorjahr übernahm Ex-Profi Raphael Wicky die Young Boys und führte den Verein aus Bern zur 16. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Gekrönt wurde die Spielzeit mit dem Pokalsieg. Trotzdem wird der Trainer immer wieder kritisiert. Das Team spiele unter Wicky zu wenig attraktiv, verlasse sich zu sehr auf individuelle Klasse. Tatsächlich ruft YB sein wahres Potenzial selten ab. Auch in diesem Jahr gab es einige knappe Ergebnisse.

Nach zehn Spieltagen hat der Meister sechs Siege auf dem Konto, bei drei Remis und einer Niederlage. Damit liegt man zwei Punkte hinter Tabellenführer Zürich zurück. Neun Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Liga. In die CL-Gruppenphase zog man mit einem Erfolg gegen Maccabi Haifa ein. Zum Auftakt setzte es dann ein 1:3 daheim gegen Leipzig, daraufhin folgte ein 2:2 in Belgrad. Auf der einen Seite hat YB sieben der letzten elf Europapokal-Heimspiele gewonnen. In der CL steht die Gesamtbilanz aber nur bei 2 Siegen in 14 Partien.

Ende September musste Manchester City eine ungewohnte Serie durchmachen. Im Ligapokal verlor man zu Gast bei Newcastle mit 0:1. Nur drei Tage später setzte es in der Liga eine 1:2-Pleite in Wolverhampton. Auch das Premier-League-Spitzenspiel bei Arsenal endete für die Skyblues mit einer 0:1-Pleite. Ein Grund für die schlechten Ergebnisse war sicher das Fehlen von Sechser Rodrigo. Ohne den Spanier kommt die Mannschaft nur auf einen Punkteschnitt von 1,9. Dieser hätte im Vorjahr nur Platz 4 bedeutet.

Mit Rodrigo steigt der Schnitt auf 2,4. Auch Angreifer Erling Haaland tut sich schwer und kommt in 13 Pflichtspielen bisher „nur“ auf neun Treffer. Am Samstag folgte mit einem 2:1-Heimsieg gegen Brighton aber etwas Wiedergutmachung. In der Königsklasse läuft es sowieso. Hier sind die Citizens seit 15 Spielen ungeschlagen. Im Europapokal konnten die Skyblues 16 der jüngsten 30 Gastspiele für sich entscheiden (9U, 5N). In der Gruppenphase kassierte die Guardiola-Elf in 31 Partien gerade mal zwei Pleiten (23S, 6U).

Young Boys - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys: 0:0 Zürich (H), 3:0 Basel (H), 2:2 Belgrad (A), 1:0 Grasshoppers (A), 1:2 St. Gallen (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Brighton (H), 0:1 Arsenal (A), 3:1 RB Leipzig (A), 1:2 Wolverhampton (A), 0:1 Newcastle United (A)

Letzte Spiele Young Boys vs Manchester City: -

Beide Vereine spielen erstmals gegeneinander. Manchester City trifft zum dritten Mal auf eine Schweizer Mannschaft. Im CL-Achtelfinale 2017/18 siegten die Skyblues im Hinspiel gegen Basel auswärts mit 4:0 und konnten sich im Rückspiel eine 1:2-Heimpleite leisten.

Die Young Boys kommen auf zehn Duelle mit Premier-League-Teams. Die Bilanz von Bern steht hier bei zwei Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die beiden Erfolge feierte YB vor den eigenen Fans. Einer der beiden Siege kam mit einem 2:1 am ersten Spieltag der Gruppenphase 2021/22 gegen den Stadt-Nachbarn Manchester United zustande.

Unser Young Boys - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore

Die Young Boys wollen gegen Man City am liebsten ihren Coup gegen Man United wiederholen, aber die Skyblues sind ein etwas anderes Kaliber als die „Red Devils“. Zudem ist Bern aktuell nicht in Topform. In der Super League konnte man nach dem 1:2 in St. Gallen und dem 0:0 daheim gegen Zürich nur zwei der letzten vier Spiele gewinnen. Da die Gäste Rodrigo am Start haben und Erling Haaland am Samstag gegen Brighton mal wieder getroffen hat, wäre alles andere als ein Sieg der Gäste eine große Überraschung.