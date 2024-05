Zverev - Goffin Tipp, Prognose, Quoten | French Open 2024

Unser Zverev - Goffin Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Alexander Zverev zeigt sich in Paris verletzungsfrei und in Topform. So steht im Wett Tipp heute einem souveränen Zweitrunden-Sieg nicht viel im Wege.

Selten sorgte ein Erstrunden-Match bei einem Grand Slam für so viel Aufsehen wie Alexander Zverev gegen Rafael Nadal zum Auftakt der French Open 2024. Am Ende sollten die Buchmacher und Experten Recht behalten, welche die deutsche Nummer 1 in diesem Duell klar vorne gesehen hatten. Nach seinem Drei-Satz-Sieg gegen den Spanier geht die Reise für Zverev in Paris weiter. In Runde 2 bekommt es der Hamburger mit dem Belgier David Goffin zu tun.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,77 bei Bet-at-Home für die Wette „Sieg Zverev mit HC -9,5 Games“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Goffin auf „Sieg Zverev mit HC -9,5 Games“:

Zverev ist die Nummer 4 der Welt - Goffin steht gerade mal auf Platz 115

Der Deutsche hat jüngst das Masters in Rom gewonnen

Der Hamburger steht 2024 auf Sand bei 11-3 - Der Belgier kommt in dieser Saison auf Asche nur auf 7-6



Zverev vs Goffin Quoten Analyse:

Als Nummer 115 der Welt geht David Goffin als klarer Außenseiter ins Duell mit dem Weltranglisten-Vierten. Das schlägt sich bei der Zverev vs Goffin Prognose natürlich auch in den Wettquoten nieder.

Für einen Sieg des Deutschen rufen die EM Wettanbieter gerade mal Quoten zwischen 1,01 und 1,04 auf. Auf der Gegenseite wartet für einen Überraschungserfolg des Belgiers der bis zu 18-fache Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Goffin Prognose: Jetzt geht das Turnier für den Deutschen erst richtig los!

Alexander Zverev tut sich in den ersten Runden von Grand-Slam-Turnieren oft schwer. Doch dieses Mal war der Deutsche gegen Rafael Nadal schon vom ersten Ballwechsel an zur Stelle. Das war auch nötig. Denn der Spanier zeigte in seinem Wohnzimmer immer wieder, welche Klasse noch in ihm steckt. Doch die deutsche Nummer 1 blieb ruhig, verzichtete auf sichtbaren Jubel und verließ sich auf Stärken wie den Aufschlag oder die aggressive Vorhand. So hatte Zverev immer eine Antwort parat.

Die Nummer 4 gewann beispielsweise 72 Prozent seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag. Lohn war ein verdienter 6:3, 7:6, 6:3-Sieg. Zverev hatte sich auf das Spiel gegen Nadal nach eigenen Angaben wie auf ein Finale vorbereitet. Nachdem diese Auftakthürde gemeistert wurde, fängt das Turnier für den Deutschen nun so richtig an. Mit diesem Erfolg gegen den French-Open-Rekordgewinner und dem ersten Masters-Titel seit seiner schweren Fußverletzung in Rom muss man die deutsche Nummer 1 auf dem Zettel haben.

David Goffin gehört zu den erfahrensten Profis auf der ATP-Tour. Der Belgier hatte 2017 mit Weltranglistenplatz 7 das beste Ranking seiner Karriere erreicht. Bei drei von vier Grand-Slam-Turnieren stand der Profi aus Lüttich auch schon im Viertelfinale. In der jüngsten Vergangenheit wurde der Mann mit Wohnsitz in Monte Carlo aber arg von Verletzungen gebeutelt. So beendete der 33-Jährige die vergangene Saison erstmals seit zehn Jahren außerhalb der Top 100.

Dort steht Goffin nach den ersten fünf Monaten der laufenden Spielzeit immer noch. Denn bei den meisten Turnieren 2024 erwischte es „La Goff“ recht früh. Immerhin überstand der Belgier zum Auftakt der French Open die erste Runde. Hier musste der Routinier gegen den französischen Youngster Giovanni Mpetshi Perricard aber über die volle Distanz gehen. Zudem hatte er auch das Publikum in Roland Garros gegen sich. Doch am Ende setzte sich die Erfahrung mit 4:6, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3 durch.

Zverev - Goffin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 Nadal, 2:0 Jarry, 2:1 Tabilo, 2:0 Fritz, 2:0 Borges

Letzte 5 Spiele Goffin: 3:2 Mpetshi Perricard, 0:2 Moreno de Alboran, 2:0 Brouwer, 2:0 Mager, 0:2 Musetti

Letzte 5 Spiele Zverev vs Goffin: 2:1, 0:2, 1:2, 2:1, 0:2



In ihrer Karriere standen sich beide Spieler schon siebenmal gegenüber. Goffin führt die Bilanz mit 4-3 Siegen sogar knapp an. Das letzte Duell im vergangenen Jahr in der zweiten Runde des Masters von Rom entschied allerdings Zverev in drei Sätzen für sich.

Auf Sand hat der Deutsche mit 3-1 ebenfalls die Nase vorne. Ein glatter Sieg gelang der deutschen Nummer 1 gegen den Belgier aber noch nie. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tipp „Goffin gewinnt 1 Satz“ bei Bwin eine Quote von 3,10. Am besten spielt ihr diesen Tipp in Kombination mit dem aktuellen Bwin Gutschein Code.

Unser Zverev - Goffin Tipp: Sieg Zverev mit HC -9,5 Games

Turnierfavoriten wie Djokovic, Sinner oder Alcaraz haben aktuell mit ihrem Körper oder ihrer Form zu kämpfen. Dafür befindet sich Alexander Zverev in blendender Verfassung. Die durchaus große Auftakthürde Rafael Nadal meisterte der Deutsche mit Bravour.

So darf sich die deutsche Nummer 1 bei diesem Turnier einiges ausrechnen. Auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschneiden dürfte der Belgier David Goffin in Runde 2 kein Stolperstein werden. Am Ende spricht sogar fast alles für einen deutlichen Sieg.