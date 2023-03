AC Milan - Salernitana Tipp, Prognose & Quoten | 13.03.2023

Unser AC Milan - Salernitana Tipp zum Serie A Spiel am 13.03.2023 lautet: Während es in der Serie A für Milan in dieser Saison recht wechselhaft verläuft, stehen die Rossoneri im Champions-League-Viertelfinale. Sorgt das für Rückenwind im Liga-Endspurt? Wir sagen: Ja!

In der vergangenen Saison feierte die AC Milan den ersten Scudetto seit 11 Jahren. In diesem Jahr haben die Rossoneri aber Probleme. Nach der Hinrunde war der Titelverteidiger in der Serie A der erste Verfolger von Tabellenführer Neapel. Dann aber folgte ein schwacher Start ins Jahr 2023 mit 5 Niederlagen in 9 Pflichtspielen bei nur einem Sieg. Wohin führt der Weg der „Diavolo“ im finalen Teil der Spielzeit 2022/23? In der letzten Partie des 26. Spieltages am Montagabend daheim gegen Salernitana müssen die Männer von Coach Stefano Pioli Punkte für eine Platzierung unter den Top 4 der Liga sammeln. Die Bookies haben keine Zweifel am Erfolg der Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,50 bei Bet365 die Wette „Heimsieg & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Salernitana auf „Tipp 1 & Über 1,5 Tore“:

Milan musste in den letzten 20 Liga-Heimspielen nur 2 Niederlagen hinnehmen, bei 14 Siegen

Salernitana kommt in 12 Gastspielen dieser Saison lediglich auf 2 Dreier

Die Granata haben die schwächste Auswärtsdefensive der Serie A

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Salernitana Quoten Analyse:

Die AC Milan könnte durch einen Heimsieg am Montagabend wieder auf den dritten Rang vorrücken. Aktuell behaupten die Rossoneri nur durch das minimal bessere Torverhältnis gegenüber der AS Roma noch einen Champions-League-Rang. Da die Granata lediglich auf Platz 16 stehen, sind die Hausherren bei der AC Milan vs Salernitana Prognose mit Quoten im Schnitt von 1,28 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite gestehen die Bookies den Gästen mit durchschnittlichen Quoten von 11,5 keine großen Siegchancen zu.

AC Milan vs Salernitana Prognose: Salerno hofft auf den Trainerwechsel

Milan hat nach 25 Spieltagen 47 Punkte auf dem Konto. Das ist die schwächste Ausbeute eines Meisters zu diesem Zeitpunkt seit der Saison 2010/11. Vor allem der Start nach der WM-Pause war bitter. Mit vier Siegen in Folge schienen sich die Rossoneri dann gefangen zu haben. Doch am letzten Spieltag folgte mit der 1:2-Pleite bei der AC Florenz der nächste Rückschlag.

In der Vorwoche zogen die Männer von Coach Pioli immerhin gegen Tottenham ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Nach dem 1:0-Sieg aus dem Hinspiel reichte Mailand ein 0:0 in London zum Weiterkommen. Die Gäste agierten taktisch sauber und sehr flexibel. So kamen die Spurs kaum zu Chancen.

Die US Salernitana kehrte in der Vorsaison das erste Mal nach 23 Jahren wieder in die Serie A zurück. Erst unter Coach Davide Nicola, der das Team im Februar 2022 übernommen hatte, und einem tollen Schlussspurt, konnte der Aufsteiger die Klasse halten. Das Polster hatte am Ende einen Punkt betragen. In dieser Saison wollte sich der Verein aus Salerno eigentlich aus dem Abstiegskampf heraushalten.

Doch Mitte Februar waren die Granata auf Rang 16 abgerutscht und hatten nur noch 4 Zähler Polster auf die „Gefahrenzone“. So wurde Trainer Nicola entlassen und durch den Portugiesen Paulo Sousa ersetzt. Der neue Coach startete mit einer 0:2-Heimpleite gegen Lazio in sein neues Amt. Mit dem 3:0 daheim gegen Monza und dem 0:0 bei Schlusslicht Sampdoria kamen seitdem immerhin 4 Punkte aus zwei Partien hinzu.

AC Milan - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:0 Tottenham (A), 1:2 Florenz (A), 2:0 Atalanta (H), 1:0 Monza (1:0), 1:0 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Salernitana: 0:0 Sampdoria (A), 3:0 Monza (H), 0:2 Lazio (H), 0:1 Verona (A). 0:3 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Salernitana: 2:1 (A), 2:2 (A), 2:0 (H), 3:2 (H), 2:1 (A)

In der Bilanz der zwei Vereine finden sich erst 7 Duelle. Salernitana konnte dabei nur einen Sieg feiern, bei einem Remis und 5 Pleiten. Der historische Erfolg der Granata stammt noch aus der Saison 1947/48. Dann trafen Mailand und Salerno in der Spielzeit 1998/99 aufeinander. Damals entschied Milan beide Spiele für sich. In der vergangenen Saison siegten die Rossoneri daheim mit 2:0, mussten sich aber im Rückspiel mit einem 2:2 begnügen. Das Hinspiel in dieser Spielzeit ging dann wieder mit 2:1 an die „Diavolo“.

Unser AC Milan - Salernitana Tipp: Tipp 1 & Über 1,5 Tore

Milan kassierte in den letzten 20 Liga-Heimpartien nur zwei Niederlagen. Salerno ging dagegen in den 12 Gastspielen dieser Saison gerade zweimal als Sieger vom Feld. Schaut man zudem auf die Tabelle, sind die Hausherren zurecht die klaren Favoriten. In den 12 Heimspielen der Rossoneri fielen im Schnitt über 3,5 Treffer. Die Granata haben zudem die schwächste Auswärtsdefensive der Serie A. Auch der direkte Vergleich spricht für Treffer.