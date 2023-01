AC Milan - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2023

Und auch in der Liga klettert der amtierende Meister weiter nach oben. Das 2:1 bei Salernitana am vergangenen Mittwoch war der siebte Sieg aus den letzten neun Partien. Dabei musste Coach Pioli hier auf neun verletzte Profis verzichten. Am Sonntag ließ Milan dann mit dem 2:2 daheim gegen die Roma allerdings wieder Punkte liegen. Der Punktverlust war besonders bitter, da die Gastgeber bis zur 87. Minute noch mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Die Verantwortlichen des Vereins müssen mit einem überschaubaren Budget klarkommen und setzen hier weiterhin auf junge Talente für moderate Summen. Am 18. Januar steht der Supercup gegen den Stadtrivalen Inter in Riad an.