Argentinien - Australien Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2022

Die WM 2022 hatte für den Mitfavoriten Argentinien mit der sensationellen 1:2-Pleite im ersten Gruppenspiel gegen Saudi Arabien denkbar schlecht begonnen. Lionel Messi und Co. blieben aber trotz der Blamage ruhig und sicherten sich in der Gruppe C am Ende doch noch den ersten Platz. Nun scheint ein langer Lauf bei der Endrunde wieder möglich. Die erste Hürde im Achtelfinale am Samstagabend gegen Australien dürfte auf jeden Fall machbar sein. Am Ende rechnen wir mit einem deutlichen Sieg der „Albiceleste“ und entscheiden uns so für die Wette „Sieg Argentinien mit HC -1″. Dafür gibt es bei Bet365 eine Quote von 1,57.