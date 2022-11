Argentinien - Mexiko Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2022

Noch immer geben die Buchmacher Argentinien in der Gruppe C die größten Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales - kann man auch anders sehen. Nach der Auftaktpleite gegen die Saudis muss die Albiceleste jedenfalls gewinnen, doch eben aufgrund dieser Niederlage würden wir von Siegwetten abraten, zumal für uns die Quoten hierfür auch zu niedrig sind. Zwei Abschlüsse reichten Saudi-Arabien, um zwei Tore zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass Mexiko zu mehr Chancen kommt und mindestens eine auch den Weg in den argentinischen Kasten findet. Selbst wenn also El Tri wirklich verlieren sollten, dann jedenfalls nicht zu Null.