Athletic Bilbao - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2023

Unser Athletic Bilbao - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 22.01.2023 lautet: Madrid steht in Bilbao unter Druck. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Klasse werden die Königlichen einen wichtigen Sieg feiern.

Die Saison hatte für Real nach Plan angefangen. Doch im vorletzten Spiel vor der Pause kassierten die Königlichen mit dem 2:3 bei Rayo Vallecano die erste Niederlage in La Liga. Auch im neuen Jahr zeigt die Tendenz beim Meister eher nach unten. Von den letzten vier Pflichtspielen konnten „Los Blancos“ in der regulären Spielzeit nur eines gewinnen: Das war ein 1:0 im Pokal beim Viertligisten Cacareno. Damit der Rückstand auf Barcelona nicht noch größer wird, müssen die Männer von Coach Ancelotti so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur kommen. Wir trauen das den Madrilenen schon am Sonntag zu Gast in Bilbao zu und spielen so mit einer Quote von 2,42 bei NeoBet die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Real Madrid auf „Sieg Real“:

Bilbao entschied nur 2 der letzten 10 Ligaspiele für sich

Keine Mannschaft in La Liga holte mehr Auswärtspunkte als Real Madrid (21)

Die Basken sind in der Liga seit fast 7 Jahren ohne Sieg gegen die Königlichen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Real Madrid Quoten Analyse:

Real steht immer noch auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Barca beträgt bisher auch nur drei Punkte. Gegner Bilbao wird mit 26 Zählern auf Rang 8 geführt. So schlagen sich die Bookies bei der Athletic Bilbao vs Real Madrid Prognose auf die Seite der Gäste.

Der Unterschied fällt mit Quoten auf einen Auswärtssieg im Schnitt von 2,45 aber nicht so deutlich aus. Denn ein Erfolg der Hausherren ist mit durchschnittlichen Quoten von 2,92 auch nicht viel unwahrscheinlicher.

Athletic Bilbao vs Real Madrid Prognose: Formschwache Basken warten auf den ersten Sieg

In den letzten Jahren verpasste Bilbao oft nur knapp die Rückkehr ins internationale Geschäft. Dort hatte man zuletzt in der Saison 2017/18 gestanden. In dieser Spielzeit nehmen die Basken unter Coach Ernesto Valverde, der im Sommer als Nachfolger des zurückgetretenen Marcelino zum Verein kam, einen neuen Anlauf. Bis zum 14. Spieltag konnten sich die „Lehoiak“ auch immer wieder unter den Top 4 der Tabelle halten und träumten sogar von der Königsklasse.

In den letzten 10 Ligapartien reichte es aber nur noch für zwei Siege, bei vier Niederlagen. Auch in den drei Spielen nach der WM-Pause kamen lediglich zwei Punkte hinzu. Vor allem in der Fremde tun sich die „Löwen“ schwer. Hier ist man seit sechs Gastspielen ohne Sieg. In neun Partien vor den eigenen Fans sammelte man immerhin 17 Zähler. Nur zwei Teams haben daheim bisher besser gepunktet.

In La Liga hat das Jahr 2023 mit der 1:2-Niederlage in Villarreal nicht gut für Real angefangen. Im Supercup erreichte Madrid immerhin im Elfmeterschießen gegen Valencia das Endspiel. Dort war man im „Clasico“ gegen den Erzrivalen Barcelona bei der 1:3-Pleite allerdings chancenlos. Trainer Ancelotti wollte nach dem Spiel nicht von einer Demütigung reden, musste aber zugeben, dass die Mannschaft aktuell nicht in Bestform ist.

Sicher hatte zuletzt der oft überragende Abwehrchef David Alaba gefehlt. Doch mit Militao, Rüdiger, Carvajal und Mendy war die Defensive eigentlich trotzdem bestens bestückt. Dennoch präsentieren sich die Königlichen unkoordiniert, ohne Übersicht, zweikampfschwach und ohne Intensität. Mit 36 Toren haben „Los Blancos“ die beste Offensive der Primera Division. 16 Gegentore sind aber der zweitschwächste Wert in den Top 7 der Tabelle.

Athletic Bilbao - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:0 Espanyol (H), 1:3 Real Sociedad (A), 0:0 Osasuna (H), 6:1 Eldense (A), 0:0 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:3 Barcelona (H), 4:3 Valencia (H), 1:2 Villarreal (A), 1:0 Cacareno (A), 2:0 Real Valladolid (A)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs Real Madrid: 1:0 (H), 0:2 (H), 1:2 (H), 0:1 (A), 0:1 (H)

Das letzte Duell im Februar 2022 konnte Bilbao gegen Real gewinnen. In der Copa del Rey gab es einen 1:0-Heimsieg. In der Liga warten die Basken aber seit dem März 2015 auf einen Erfolg gegen die Königlichen. In den 14 Vergleichen seitdem reichte es nur zu vier Remis bei zehn Niederlagen.

Unser Athletic Bilbao - Real Madrid Tipp: Sieg Real

Real hat sich in den letzten Wochen genug Patzer geleistet. Nun muss der amtierende Meister wieder in die Spur kommen. Früher oder später wird die Mannschaft mit so viel Erfahrung und Klasse im Kader auch wieder die Kurve kriegen. Wir glauben, dass dies schon am Sonntag gegen formschwache Basken klappt.