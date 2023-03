Bayern - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2023

Unser Bayern - PSG Tipp zum Champions League Spiel am 08.03.2023 lautet: Lange Zeit fehlte den Parisern im Hinspiel der Zugriff. Erst die Einwechslung von Kylian Mbappe brachte Schwung ins Angriffsspiel der Franzosen. Im Rückspiel steht der Superstar von Anfang an auf dem Platz und wird dabei helfen, dass beide Mannschaften zu ihren Torchancen kommen.

Nicht erst seit gestern sind die Pariser Schwächen in der Arbeit gegen den Ball bekannt. Gianluigi Donnarumma unterstrich im Spiel gegen Nantes, dass er diese Nachlässigkeiten zur Zeit nicht ausbügeln kann. Offensiv wird das Team von Kylian Mbappe getragen, der jeder Defensive der Welt einen Treffer einschenken kann. Wir picken uns die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ heraus und nutzen bei Bwin eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Bayern vs PSG auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“:

Bayern vs PSG Quoten Analyse:

Julian Nagelsmann steht für offensiven Fußball. Dieser zeigt sich nicht nur in der Spielanlage, sondern ebenso in den Statistiken. Bayern erzielte die drittmeisten Treffer der Königsklasse und traf in sechs der sieben Begegnungen mindestens doppelt. Holt der deutsche Rekordmeister den achten Champions-League-Sieg in Serie, könnt ihr Quoten zwischen 1,73 und 1,85 finden.