Belgien - Kanada Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2022

Die belgische Pleite gegen Ägypten war überraschend, doch bekleckerten sich viele große Nationen in ihrem letzten Test nicht mit Ruhm. Zum WM-Auftakt werden De Bruyne und Co. aber wieder voll auf der Höhe sein. Ohne Gegentreffer ging es für die Roten Teufel zuletzt aber selten, während sich die Kanadier in ihren letzten Begegnungen in der Regel sehr treffsicher zeigten. Zudem will man die Negativserie von drei WM-Spielen ohne eigenes Tor nicht noch weiter ausbauen.