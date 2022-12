Brasilien - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2022

Seit 1986 hat Südkorea keine Fußball-Weltmeisterschaft mehr verpasst. Bisher hatten die „Taeguk Warriors“ aber nur bei den Turnieren 2002 und 2010 die nächste Runde erreicht. Durch den überraschenden 2:1-Sieg gegen Portugal im letzten Spiel der Gruppe H haben die Südkoreaner aber das dritte Mal die Vorrunde überstanden. Im Achtelfinale wartet mit Rekordweltmeister Brasilien nun allerdings auch die denkbar schwerste Aufgabe. Am Ende hat dieses Duell wenig Potenzial für eine Überraschung. So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 für die Wette „Sieg Brasilien mit HC-1″.