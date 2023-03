Chelsea - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2023

Unser Chelsea - Dortmund Tipp zum Champions League Spiel am 07.03.2023 lautet: Chelsea hat nur noch eine Chance, eine bisher völlig missratene Saison zu retten. Gegen formstarke Dortmunder dürfte für die Blues aber auch in der Königsklasse Endstation sein.

Das 2:1 am Freitag daheim gegen RB Leipzig war für den BVB der zehnte Sieg im zehnten Pflichtspiel des Jahres 2023. So reisen die Dortmunder am Dienstag mit einer tollen Form und viel Selbstvertrauen zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Chelsea. Das Hinspiel daheim hatte die Borussia mit 1:0 gewonnen. An der Stamford Bridge stehen vor allem die Hausherren unter Druck. Denn der Gewinn des Henkelpotts dürfte für den Verein in dieser Saison die einzige Möglichkeit sein, um in der kommenden Saison in der Königsklasse mitspielen zu dürfen. Die Bookies trauen den Gastgebern gegen den Bundesligisten den Sieg auch zu. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,54 bei NEObet die Wette „Der BVB kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Dortmund auf „Der BVB kommt weiter“:

Chelsea hat 2023 nur 2 von 12 Pflichtspielen gewonnen

Der BVB ging in diesem Jahr in allen seinen Partien als Sieger vom Feld

Wenn das Hinspiel gewonnen wurde, schied Dortmund im Europapokal nur 2 Mal am Ende doch noch aus

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Dortmund Quoten Analyse:

Chelsea steht in der Premier League nur auf Rang 10. Der erste Champions-League-Rang ist elf Punkte entfernt. Der BVB hat dagegen durch seine tolle Serie in der Bundesliga mit den Bayern gleichgezogen und verpasst Rang 1 nur wegen des schlechteren Torverhältnisses.

Trotzdem sind die Schwarz-Gelben bei der Chelsea vs Dortmund Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 4,11 die klaren Underdogs. Für einen Sieg der Hausherren gibt es bei den Buchmachern dagegen durchschnittliche Quoten von 1,89.

Chelsea vs Dortmund Prognose: Stürmt der BVB auch die Stamford Bridge?

„Erfolg kann man sich nicht kaufen“. Das beste Beispiel für dieses Motto ist in dieser Saison der Chelsea FC. Die Londoner gaben im Sommer 282 Mio. und im Winter 330 Mio. Euro für neue Spieler aus. Trotzdem sind die Blues in den nationalen Pokal-Wettbewerben schon jeweils in der 3. Runde ausgeschieden. Zudem steht der CFC in der Premier League nur im grauen Mittelfeld.

Der Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Graham Potter hat sich bisher auch nicht ausgezahlt. Die Bilanz von Chelsea unter dem neuen Coach steht bei zehn Erfolgen, sieben Remis und zehn Pleiten. Vor allem in der Offensive drückt der Schuh. 24 Tore aus den ersten 25 Ligaspielen sind der Negativwert in den Top 11 der Premier-League-Tabelle. 2023 gelang den Blues in zwölf Pflichtspielen nie mehr als ein Treffer pro Partie.

Im Heimspiel gegen Leipzig hatte der BVB große Schwierigkeiten. Vor allem im zweiten Durchgang konnte sich Dortmund kaum noch vom Druck der Gäste befreien. RB hatte am Ende mehr Chancen, ging aber trotzdem mit einer 1:2-Pleite vom Feld. So setzte sich die Borussia mit ihrer Effizienz und Leidenschaft durch. In diesem Jahr glückt der Mannschaft die Kombination aus Kampfgeist und spielerischen Elementen.

Coach Edin Terzic hat die Spieler zu einer immer größeren Einheit, in der jeder für den anderen kämpft, geformt. Zudem ist es aktuell auch gar nicht so einfach, ein Tor gegen die Schwarz-Gelben zu erzielen. Das Torverhältnis in der Rückrunde steht bei 16:3. Auch in der Champions League haben die Dortmunder nur eines der letzten acht Spiele verloren.

Chelsea - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:0 Leeds (H), 0:2 Tottenham (A), 0:1 Southampton (H), 0:1 Dortmund (A), 1:1 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Leipzig (H), 1:0 Hoffenheim (A), 4:1 Hertha (H), 1:0 Chelsea (H), 2:0 Bremen (A)

Letzte Spiele Chelsea vs Dortmund: 0:1 (A)

Beide Vereine trafen im Hinspiel erstmals aufeinander. Der BVB kassierte in 16 Gastspielen in England aber elf Niederlagen. Die Blues verloren hingegen bislang erst ein einziges Europapokal-Heimspiel gegen einen deutschen Gegner. Dem gegenüber stehen zwei Unentschieden und neun Siege. Doch erst zweimal musste Dortmund im Europapokal doch noch die Segel streichen, nachdem man das Hinspiel gewonnen hatte.

Unser Chelsea - Dortmund Tipp: Der BVB kommt weiter

Mit dem 1:0 am Freitag daheim gegen Leeds konnte Chelsea nach sechs Pflichtspielen in Folge ohne Sieg endlich wieder einen Dreier einfahren. In der Königsklasse spricht die Formkurve aber immer noch überdeutlich für den BVB. Sicher spielen die Blues am Dienstag daheim und haben viel Qualität im Kader. Aber Angst und Schrecken haben die Männer von Coach Potter in dieser Saison noch nicht viel verbreitet. Die deutlich bessere Form sollte auch im Rückspiel den Ausschlag geben.