Chelsea - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2023

Unser Chelsea - Fulham Tipp zum Premier League Spiel am 03.02.2023 lautet: Wenn Chelsea noch Chancen auf die Teilnahme am internationalen Geschäft haben will, müssen die Blues dringend punkten. Gegen Aufsteiger Fulham wartet aber eine schwere Aufgabe.

Quo vadis Chelsea? Wohin geht die Reise der Blues?

Eigentlich sollte es für die Londoner durch den Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Graham Potter ja aufwärts gehen. Doch stattdessen rutschte die Mannschaft immer weiter ab.

In den vergangenen elf Ligaspielen reichte es nur zu zwei Siegen. Am Freitag steht nun erneut das West-London-Derby gegen Aufsteiger Fulham an. Die beiden Teams hatten erst am 12. Januar ihre Nachholpartie des 7. Spieltages ausgetragen. Beim Debüt von Leihgabe Joao Felix verloren die Blues mit 1:2.

Zudem sah der Chelsea-Neuzugang glatt Rot. Wie verläuft nun das Rückspiel? Die Bookies setzen auf die Gastgeber. Wir spielen aber mit einer Quote von 1,88 bei NEObet die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Fulham auf „Unter 2,5 Tore“:

Chelsea erzielte in den letzten 6 Spielen nur 3 Tore

Fulham kommt in den vergangenen 3 Partien sogar gerade mal auf 1 Treffer

In den letzten 14 Derbys wurde der Wert 2,5 Tore nur 4-mal übertroffen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Fulham Quoten Analyse:

Damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Vor dem 22. Spieltag der Premier League steht Fulham zwei Punkte und drei Plätze vor dem FC Chelsea.

Trotzdem sind die Hausherren am Freitag mit Quoten im Schnitt von 1,60 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite rechnen die Wettanbieter mit durchschnittlichen Quoten von 5,81 nicht unbedingt mit einem Sieg der Gäste.

Chelsea vs Fulham Prognose: Chelsea will den Erfolg kaufen

Eigentlich hatte Chelsea unter dem neuen Blues-Coach Potter ganz ordentlich losgelegt. Erst im zehnten Spiel unter dem neuen Trainer setzte es die erste Pleite. Doch dann ging es steil bergab. In einer Tabelle seit dem 14. Spieltag stehen die Londoner mit nur zwei Siegen und zwei Remis aus acht Spielen bei einem Torverhältnis von 5:8 auf Platz 14. Die Verantwortlichen halten aber am Ex-Trainer von Brighton Hove & Albion weiterhin fest.

Stattdessen hat der Verein schon über 200 Millionen Euro im Januar für sieben Neuzugänge ausgegeben. Am teuersten war hier bisher der ukrainische Flügelstürmer Mykhailo Mudryk. Dafür wechselt Jorginho wohl zu Arsenal. Auch Hakim Ziyech und Conor Gallagher stehen kurz vor dem Abgang. Ganz oben auf der Wunschliste steht dafür der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez von Benfica.

Aufsteiger Fulham ist die große Überraschung der bisherigen Saison. Die Männer aus dem Westen von London standen bisher nie schlechter als Rang 13 da und halten sich seit dem 11. Spieltag sogar unter den Top 7 der Tabelle. Es scheint so, als könnten die Cottagers in dieser Spielzeit endlich das Image der Fahrstuhlmannschaft ablegen. Der FFC hatte nämlich seit 2017/18 in jedem Jahr einen Auf- oder einen Abstieg mitgemacht.

Doch seit der Ankunft von Coach Marco Silva im Juli 2021 zeigt die Tendenz bei Fulham aufwärts. Die Mannschaft spielte vor allem in der zweiten Liga einen tollen Offensivfußball. In dieser Saison sind 32 Treffer nach 21 Spieltagen aber der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle. In der Premier League gab es zuletzt zwei 0:1-Pleiten gegen Newcastle und die Spurs. Zudem muss man nach einem 1:1-Heimremis gegen Zweitligist Sunderland im FA Cup ins Wiederholungsspiel.

Chelsea - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:0 Liverpool (A), 1:0 Crystal Palace (H), 1:2 Fulham (A), 0:4 Manchester City (A), 0:1 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Fulham: 1:1 Sunderland (H), 0:1 Tottenham (H), 0:1 Newcastle (A), 2:1 Chelsea (H), 2:0 Hull City

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Fulham: 1:2 (A), 2:0 (H), 1:0 (A), 2:1 (A), 2:0 (H)

Das 2:1 Mitte Januar war für Fulham ein historischer Sieg gewesen. Es war der erste Erfolg für die Cottagers im West-London-Derby gegen die Blues seit März 2006.

In den 21 vorigen Duellen gegen Chelsea hatte es für Fulham nur für sieben Remis gereicht, bei 14 Niederlagen. Nach insgesamt 85 Derbys liegt Chelsea mit 49 Siegen zu 10 Niederlagen klar vorne. An der Stamford Bridge feierte der Premier-League-Aufsteiger in 42 Spielen nur zwei Erfolge, bei 23 Pleiten.

Unser Chelsea - Fulham Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen für die Blues. Doch wie lange dauert es bei Chelsea bis die zahlreichen Neuzugänge in die Mannschaft integriert werden?

Zudem war die Formkurve der Blues zuletzt auch nicht wirklich überzeugend. Da beide Teams aktuell große Probleme mit dem Toreschießen haben, muss man mit einem engen und torarmen Duell rechnen.