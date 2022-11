Deutschland - Costa Rica Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2022

An WM-Duelle gegen Costa Rica hat Deutschland ganz gute Erinnerungen. Bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land gewann die DFB-Auswahl ihr Auftaktspiel gegen die „Ticos“ mit 4:2. Am Ende schaffte es die deutsche Nationalmannschaft in dem Turnier auf einen guten dritten Platz. Am Donnerstag folgt das zweite Länderspiel der beiden Nationen.