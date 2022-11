Deutschland - Japan Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2022

Am Mittwochnachmittag um 14 Uhr ist es so weit: Die deutsche Nationalmannschaft steigt mit dem Spiel gegen Japan in die Weltmeisterschaft 2022 ein. Nachdem die DFB-Auswahl bei der WM 2018 sogar schon nach der Gruppenphase ausgeschieden war und bei der EM 2021 auch nur das Achtelfinale erreicht hatte, will „Die Mannschaft“ zeigen, dass sie doch noch zu den Top-Nationen im Weltfußball gehört. Die „Samurai Blue“ dagegen wollen zum zweiten Mal in Folge ins WM-Achtelfinale einziehen. Am Ende ist für uns ein deutscher Sieg zweifelhaft. Wir entscheiden uns stattdessen mit einer Quote von 1.90 bei Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.