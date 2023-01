Dimitri van den Bergh – Michael van Gerwen Tipp, Prognose & Quoten | 02.01.2023

Bei der Darts WM 2023 sind noch vier Akteure im Rennen um die Sid-Wadell-Trophy. Klarer Favorit ist Michael van Gerwen, der ein großartiges Jahr 2022 gespielt hat. Nun will er ins Finale einziehen und die Chancen auf den vierten Titel im Ally Pally wahren. Im Halbfinale am Montagabend muss er sich dafür jedoch erst einmal gegen den Belgier Dimitri van den Bergh behaupten. Mit llagan, Ratajski, Huybrechts und Clayton hat er namhafte Akteure bezwungen. Ungeachtet des hohen Leistungsvermögens dürfte die WM für den Dreammaker mit dem Spiel gegen Michael van Gerwen enden. Daher entscheiden wir uns als Tipp für „Sieg van Gerwen mit HC 2,5″. Bei Bet365 winkt dafür eine ansprechende Quote von immerhin 1.53.