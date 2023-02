Dortmund - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2023

Unser Dortmund - Chelsea Tipp zum Champions League Spiel am 15.02.2023 lautet: Gegen die Blues gibt es mindestens zwei schwarz-gelbe Einschläge.

Über drei Monate nach dem Ende der Champions-League-Gruppenphase geht es nun mit den ersten Partien des Achtelfinales weiter. Für die Borussia aus Dortmund kommt die Runde der letzten 16 zur perfekten Zeit. Denn selbst ist der BVB in Topform, während Gegner Chelsea selbige nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit sucht. Wir sehen die Dortmunder in der Favoritenrolle und entscheiden uns für die Wette „Über 1,5 Tore von Borussia Dortmund“ mit einer Quote von 2,20 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Chelsea auf „BVB Über 1,5 Tore“

Dortmund hat alle 6 Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr gewonnen

Chelsea hat keines der letzten 8 Pflichtspiele in der Fremde gewonnen (5 Pleiten)

In den letzten 7 Pflichtspielen traf der BVB mindestens doppelt

Dortmund vs Chelsea Quoten Analyse:

Manchmal kann man die Wettquoten der besten Online-Wettanbieter einfach nicht nachvollziehen bzw. man hat das Gefühl, dass sie einfach nur nach dem Namen gehen. Wie in diesem Fall: Für einen Sieg des BVB, der die letzten sechs Pflichtspiele alle gewonnen hat und zu Hause spielt, gibt es Quoten bis 2,50.

Für einen Tipp auf Chelsea, das nur eines der letzten acht Pflichtspiele gewonnen hat, gibt es nur unwesentlich höhere Werte bis 2,90. Value liegt damit ganz klar in Wetten auf Schwarz-Gelb. Interessant ist dabei allen voran ein Tipp auf den BVB, der bei einem Remis immerhin noch den Einsatz zurückbringt. Die Draw-No-Bet-Wette auf Dortmund bringt Quoten bis 1,70.

Dortmund vs Chelsea Prognose: BVB nimmt Zepter in die Hand

Auch Werder Bremen konnte den Siegeszug der Borussia nicht stoppen. Am Wochenende siegte der BVB an der Weser mit 2:0 und fuhr den sechsten Sieg im sechsten Pflichtspiel des Jahres 2023 ein. Einziger Wermutstropfen: Youngster Youssoufa Moukoko verletzte sich schwer und wird mehrere Wochen ausfallen.

Auch für ihn wollen seine Mannschaftskollegen am Mittwoch gewinnen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel an der Stamford Bridge herausspielen. Dafür sollte die Borussia aber mehr als nur einmal treffen und genau das tat sie in ihren letzten sieben Pflichtspielen, in denen es immer mindestens zwei eigene Tore gab - insgesamt 19.

Zusätzlich baut der BVB auf seine Heimstärke. Nur vier der letzten 21 Heimspiele in der Champions League haben die Dortmunder verloren und zehn gewonnen. Aber: Drei der vier Pleiten gab es gegen englische Teams, gegen welche die Bilanz ohnehin eine ganz schlechte ist.

Denn von den letzten zehn Aufeinandertreffen in europäischen Wettbewerben mit Teams aus der Premier League wurden ganze acht verloren. In den anderen beiden gab es nur ein Remis. Mit anderen Worten: Keine der letzten zehn Begegnungen mit englischen Mannschaften konnte der BVB für sich entscheiden.

Dortmund - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Bremen (BL, A), 2:1 Bochum (Pokal, A), 5:1 Freiburg (BL, H), 2:0 Leverkusen (BL, A), 2:1 Mainz (BL, A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:1 West Ham (PL, A), 0:0 Fulham (PL, H), 0:0 Liverpool (PL, A), 1:0 Crystal Palace (PL, H), 1:2 Fulham (PL, A)

Noch keine Spiele zwischen Dortmund vs Chelsea

Mit Chelsea kreuzte der BVB bislang tatsächlich noch nie die Klingen. Beim ersten Aufeinandertreffen erwischt die Borussia den Gegner mitten in einer Krise. Denn die erfolgsverwöhnten Londoner haben nur eines ihrer letzten acht Pflichtspiele gewonnen. Weiter zurückblickend gab es nur zwei Siege in den letzten zwölf Pflichtspielen.

Trotz Ausgaben von über 600 Millionen Euro in der Winter-Transferperiode stimmten die letzten Ergebnisse überhaupt nicht. Zuletzt gab es drei Remis in Serie bei nur einem eigenen Treffer. In den letzten acht Pflichtspielen gab es gerade einmal vier magere Törchen und nur einmal in den letzten 13 Pflichtspielen mehr als einen eigenen Treffer.

In der Premier League steht der CFC nur auf Rang zehn und droht das internationale Geschäft in der kommenden Saison gänzlich zu verpassen. Auswärts warten die Londoner seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg. Fünf der letzten acht Partien in der Fremde wurden verloren. Den letzten Auswärtserfolg gab es am sechsten Spieltag der CL-Gruppenphase.

Zumindest dort stimmten die Ergebnisse. Denn nach nur einem Punkt an den ersten beiden Spieltagen, konnten die Blues die letzten vier Partien allesamt für sich entscheiden. Mit einem weiteren Sieg wäre Graham Potter der erste englische Coach, der fünf CL-Siege in Folge feiert.

Unser Dortmund - Chelsea Tipp: BVB mit „Über 1,5 Toren“

Auch in der aktuellen Verfassung sind die Gäste aus England sicherlich ein harter Brocken. Doch der BVB hat einen Lauf, tanzt weiterhin auf drei Hochzeiten und ist auch in der Bundesliga wieder voll im Titelrennen dabei. Die letzten sechs Siege haben die schwarz-gelbe Brust noch einmal größer werden lassen und es wäre alles andere als eine Überraschung, wenn die Borussia das Hinspiel zu Hause gewinnt. Das Momentum liegt jedenfalls auf deutscher Seite, wobei es mindestens zwei Tore dann schon wohl werden müssen. Doch das ist den Borussen ohne Weiteres zuzutrauen.