England - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 10.12.2022

Gegen Polen kam Frankreich vor allem im zweiten Durchgang ins Rollen. „Les Bleus“ erhöhten das Tempo und agierten offensiv sehr variabel. Am Ende stand ein völlig verdienter 3:1-Sieg gegen Robert Lewandowski und Co. Der Titelverteidiger kann bei diesem Turnier die Ausfälle von Spielern wie Benzema, Pogba und Kanté überraschend gut kompensieren. Allen voran die Offensivreihe mit Mbappé, Giroud, Griezmann und Dembelé überzeugt. Nun soll der zweite WM-Titel in Folge her.