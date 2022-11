Frankreich - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2022

Weltmeister Frankreich hat am Montag zahlreichen Statistiken und Handicaps getrotzt und mit dem 4:1 gegen Australien einen erfolgreichen Auftakt in die WM 2022 gefeiert. Im zweiten Spiel der Gruppe D treffen die Franzosen am Samstag aber auf eine Art „Angstgegner“. Seit drei Spielen sind „Les Bleus“ ohne Sieg gegen Dänemark. Die letzten beiden Duelle in der Nations League gingen sogar verloren. Kann „Danish Dynamite“ die „Équipe Tricolore“ auch bei der WM 2022 ärgern? Wir rechnen auf jeden Fall mit einer engen Partie und entscheiden uns für die Wette „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1.72 bei Bet365.