Frankreich - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2022

Nach 60 Jahren könnte mal wieder ein amtierender Weltmeister seinen Titel verteidigen. Frankreich will es Brasilien gleichtun, doch dafür müssen Les Bleus im Halbfinale zunächst die Hürde Marokko nehmen, die sich bislang als ziemlich hoch erwies. Dennoch denken wir, dass die Grande Nation dem Siegeszug der Afrikaner ein Ende bereitet und das Finale erreicht. Wir gehen davon aus, dass die Abwehr Marokkos Mbappe und Co. nicht in Schach halten kann und entscheiden uns für die Wette „Frankreich Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1.82 bei Bwin.