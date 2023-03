Fulham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Fulham - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 12.03.2023 lautet: Punkte liegen zu lassen, ist im Meisterschaftskampf ein absolutes Tabu. Um das zu verhindern, müssen Rückschläge schnellstmöglich verdaut werden und genau hier sind die Gunners einzigartig. Eindrucksvoll stellten sie diese Qualität im Spiel gegen Bournemouth unter Beweis. Nehmen sie diese Fähigkeit mit ins London-Derby, werden sie ihre Ansprüche auf den Titel untermauern.

Für Fulham geht es von einem London-Derby ins nächste. Einfacher wird die Herausforderung nicht, wenn der Tabellenführer zu Gast ist und der beste Stürmer der Cottagers eine Torflaute durchlebt. Arsenal ist mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft der Liga und wird Fulham das Maximum abverlangen. Wir erwarten, dass die Gunners eine Kragenweite zu groß sind und setzen auf einen Auswärtssieg sowie über 1,5 Tore im Spiel. Mit einer Quote von 1,80 wählen wir den Buchmacher Bet-at-Home für diese Wette.

Darum tippen wir bei Fulham vs Arsenal auf „Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore“:

Fulham vs Arsenal Quoten Analyse:

Seit 2017 pendelten die Gastgeber durchgehend zwischen der Championship und der Premier League. Darüber müssen sich die Cottagers in dieser Spielzeit keine Sorgen machen. Bei 39 gesammelten Punkten kann der Blick sogar Richtung europäische Wettbewerbe gerichtet werden.

Defensiv offenbarten die Gunners in ihren vergangenen beiden Pflichtspielen Nachlässigkeiten und die Hintermannschaft der Gastgeber wird nicht über die gesamte Saison so deutlich über die erwartbaren Werte verteidigen. Dementsprechend solltet ihr euch Quoten rund um 1,78 für ein Spiel mit über 2,5 Toren genauer anschauen.

Fulham vs Arsenal Prognose: „Zunehmende Spannung im Titelrennen“

An der Tabellenspitze beginnt die heiße Phase im Titelkampf. Die junge Mannschaft der Gunners muss erstmal beweisen, dass sie mit diesem Druck umgehen kann. Offensichtliche Schwächen im Umgang mit Stresssituationen zeigte das jüngste Team der Liga kaum. Ganz im Gegenteil: Arsenal sammelte die meisten Punkte (15) nach Rückstand.

Zuletzt brachte Arsenal seine Fans am vergangenen Spieltag zum Explodieren. Gegen Bournemouth drehte die Arteta-Elf einen 0:2-Rückstand in buchstäblich allerletzter Sekunde in einen 3:2-Sieg. Typisch für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta erzielte Arsenal jeden seiner drei Treffer im zweiten Spielabschnitt.