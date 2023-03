Girona - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 13.03.2023

Unser Girona - Atletico Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 13.03.2023 lautet: Diego Simeone genoss sein Jubiläums-Spiel in vollen Zügen. Vergangene Woche beschenkte ihn seine Mannschaft mit einer Gala-Leistung (6:1) und bestätigte die eigene Form. Zum Abschluss des 25. Spieltags geht es zum Aufsteiger aus Girona, der sich in dieser Spielzeit auf seinen guten Angriff verlassen kann. Die bröckelige Abwehr der Gironistas wird einen Heimsieg verhindern.

Offensiv bieten die Albirroja in dieser Saison einiges an und fordern die gegnerischen Hintermannschaften regelmäßig heraus. Atletico Madrid könnte für einen Sieg eine Nummer zu groß sein. Defensiv gehören die Rojiblancos seit Jahren zur europäischen Elite. Wir entschieden uns in diesem Spiel für eine Wette auf eine „Doppelte Chance X2″ und „Über 1,5 Tore“ in der Begegnung. Beim Buchmacher Bet3000 spielen wir eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Girona vs Atletico Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Atletico ist in der Rückrunde als einziges Team noch ungeschlagen.

Diese Partie wird von zwei der vier besten Offensiven der Liga bestritten.

Girona verlor nur eines der vergangenen acht Heimspiele - Atletico ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Girona vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Miguel Angel Sanches Munoz, oder kurz Michél, hat als Trainer von Girona schon einige aufregende und torreiche Begegnungen erleben dürfen. Getragen wird das Team aus Katalonien von der Offensive. Sogar gegen Atletico Madrid sehen die Buchmacher den Gastgeber nicht chancenlos. Ein Sieg der Hausherren wirft Wettquoten zwischen 3,60 und 3,95 ab.

Gelingt den Colchoneros der achte Auswärtssieg der Saison, stehen aufregende Wettquoten zur Verfügung. Setzt ihr auf die formstarken Gäste aus Madrid, könnt ihr mit Quoten von 1,95 bis 2,05 rechnen.

Girona vs Atletico Madrid Prognose: „Ein gefährlicher Aufsteiger“

Es ist nicht unbedingt typisch, dass ein Aufsteiger vorrangig auf die eigenen Stärken im Angriff baut. Die Gironistas (38 Tore) machen in dieser Hinsicht wohl eine Ausnahme. Im Gleichschritt mit Atletico Madrid (38) gehört der Angriff der Katalanen zur Liga-Elite. Wie in Spanien üblich, sind Real Madrid (50) und Barcelona (47) außer Reichweite.

Zu Hause legt der Aufsteiger den Grundstein für den anvisierten Klassenerhalt. Dort tritt die Michél-Elf ebenfalls mit der Devise an, ein Tor mehr zu erzielen als zu kassieren (23 Tore). Erneut trafen nur Real Madrid (26) und Barcelona (25) häufiger im eigenen Stadion.

Im Gegensatz zu den beiden Giganten des spanischen Fußballs muss der Aufsteiger eine chaotische Hintermannschaft ausgleichen. Vor heimischem Publikum griffen nur die Torhüter von Elche (21) und Espanyol Barcelona (20) häufiger hinter sich als die Gironistas (17). Auf die gesamte Saison gesehen schmerzen 38 Gegentore und halten die Albirroja von einer besseren Platzierung ab.

Diese Voraussetzungen führen wiederkehrend zu torreichen Begegnungen. Zuletzt endeten drei Ligaspiele in Folge mit mindestens fünf Treffern - zwei dieser Partien wurden mit einem Sieg der Katalanen abgepfiffen. Es dürfte keinen irritieren, dass sich die Blanquivermells in zehn ihrer 24 Auftritte mindestens zwei Gegentore fingen.

Girona - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 2:3 Getafe (A), 3:2 Bilbao (A), 6:2 Alméria (H), 0:2 Cadiz (A), 1:0 Valencia (H).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 6:1 Sevilla (H), 1:1 Real Madrid (A), 1:0 Bilbao (H), 1:0 Celta Vigo (A); 1:1 Getafe (H).

Letzte 5 Spiele Girona vs. Atletico Madrid: 1:2 (A), 0:2 (A), 3:3 (A), 1:1 (H), 1:1 (H)

Der Titelkampf liegt in diesem Jahr außerhalb der Zuständigkeit der Rojiblancos. Auf die Königsklasse will Atletico nur höchst ungern verzichten. Die aktuelle Form kann ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nach dem Tabellenführer aus Barcelona (2,63) holten die Colchoneros über die vergangenen acht Spieltage die meisten Punkte pro Partie (2,25).

Wie es sich für eine Simeone-Elf gehört, steht die Stabilität der Hintermannschaft im Vordergrund. Torhüter Jan Oblak ist ein Ass auf der Linie und für sein Team ein starker Rückhalt. Nach Barcelona (8 Gegentore) kassierten die Hauptstädter die wenigsten Gegentreffer (19).

Auswärts ist die Verteidigung der Colchoneros ein Bollwerk und blieb in 50 Prozent der Gastauftritte ohne ein Gegentor. Spiele gegen die besten Angriffe der Liga zeigen aber, dass Treffer gegen sie möglich sind. Bereits im Hinspiel drosch ihnen der Aufsteiger einen Ball ins Netz.

Diego Simeone und seine Akteure nur auf ihre Abwehrarbeit zu beschränken, würde ihnen nicht gerecht werden. Immerhin reden wir hier, neben Girona (38), von der drittbesten Offensive der Liga. Der 6:1-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Sevilla zeigt, dass Atletico seine Chancen zu nutzen weiß.

Zusätzlich sind die Phasen, in denen die Hauptstädter ins Angriffspressing übergehen, eine Waffe. Atletico erzielte sechs Tore nach einer Balleroberung im gegnerischen Abwehr-Drittel und ist damit das gefährlichste Team in dieser Disziplin.

Unser Girona - Atletico Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Atletico Madrid holt in seinen Gastspielen durchschnittlich 2,00 Punkte pro Partie. Darüber hinaus sind die Rojiblancos in La Liga seit acht Begegnungen ungeschlagen. Girona könnte dennoch zu einem Stolperstein werden, denn im Montilivi verlor der Aufsteiger zuletzt nur eine von acht Begegnungen. Über die vergangenen drei Partien legte Girona ein Torverhältnis von 10:7 auf und zeigte, wohin die Reise in diesem Spiel gehen kann.