Kanada - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2022

Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der „Atlas Löwen“ ist wenig überraschend Chelsea Profi Ziyech. Auf der Gegenseite hält Achraf Hakimi (PSG) die Abwehr zusammen. So sind die Männer von Coach Walid Regragui seit sechs Länderspielen und 622 Minuten ohne Gegentor. Noch nie blieb eine afrikanische Mannschaft in den ersten drei Spielen einer WM ohne Gegentreffer.