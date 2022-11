Katar - Senegal Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2022

Auch im Spiel nach vorne ließen die Hausherren jegliche Spritzigkeit und alle Offensivbemühungen vermissen. So glückte Katar in 90 Minuten nicht ein Schuss aufs Tor des Gegners. Im zweiten Spiel in der Gruppe A will der amtierende Asienmeister nun natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Sonst droht man als zweiter WM-Gastgeber nach Südafrika bei der Endrunde 2010 schon in der Vorrunde auszuscheiden.