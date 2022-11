Kroatien - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2022

Der amtierende Vize-Weltmeister Kroatien war mit einer enttäuschenden Nullnummer gegen Marokko in die WM 2022 gestartet. Und im zweiten Spiel gegen Kanada lagen die „Vatreni“ auch schon in der zweiten Minute mit 0:1 zurück. Doch davon ließ sich die Mannschaft nicht schocken und warf all ihre Erfahrung in den Ring.