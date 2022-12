Kroatien - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2022

Interessant: In sechs ihrer letzten acht WM-Spiele gerieten die Vatreni mit 0:1 in Rückstand. Die anderen beiden endeten torlos und zwar in der Gruppenphase der aktuellen WM gegen Marokko und Belgien. Aber: Nur eine dieser sechs Partien, in denen sie mit 0:1 zurücklagen, haben die Kroaten dann auch tatsächlich verloren - nämlich das Finale der WM 2018.