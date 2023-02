Liverpool - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 13.02.2023

Das Merseyside-Derby ist dafür bekannt, gerne mit einer Nullnummer zu enden, jedenfalls pfiffen die Schiedsrichter in keiner anderen Begegnung der Premier League häufiger ein torloses Spiel ab. Everton schoss bisher die wenigsten Tore. Den Reds gelang seit drei Spielen kein eigener Treffer. Wer trifft, hat gute Chancen auf den Sieg. Wir setzen in unserem Liverpool - Everton Tipp auf ein Spiel, in dem maximal eine Mannschaft ein Tor bejubeln darf und das Spiel unter 4,5 Toren endet. Betano belohnt eine solche Wette mit einer Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Everton auf „Beide Treffen: Nein und unter 4,5 Tore im Spiel“:

Everton erzielte bisher die wenigsten Treffer der Premier League. Unter Sean Dyche könnte immerhin die Defensive stabilisiert werden, wie beim 1:0 gegen Arsenal.

Den „Reds“ ist der Riecher abhandengekommen. Seit drei Partien wartet Trainer Jürgen Klopp auf einen Treffer seiner Mannschaft.

Keine andere Begegnung der Premier League endete häufiger mit einem 0:0. In drei der letzten vier direkten Duelle traf lediglich ein Team.

Liverpool vs Everton Quoten Analyse:

Die Reds erleben eine absolut enttäuschende Saison, die im schlimmsten Fall ohne eine Teilnahmeberechtigung für das europäische Geschäft endet. Was bisher jedoch blieb, ist die Heimstärke. An der Anfield Road sammeln die „Reds“ im Schnitt 2,10 Punkte pro Partie. Die Schlussfolgerung der Buchmacher, Liverpool mit Quoten von etwa 1,55 zu favorisieren, ist nachvollziehbar.

Den Verantwortlichen der Toffees riss vor kurzem der Geduldsfaden, weshalb Frank Lampard das Büro räumen musste. Sein Nachfolger ist Sean Dyche, der bereits einige Erfahrungen im Tabellenkeller sammeln durfte und des Öfteren erfolgreich die Klasse hielt. Sollte Everton dieses Spiel gewinnen, vergeben die Buchmacher Quoten von ungefähr 6,10.

Die Form der Reds ist fatal und die Quoten dafür zu gering, sodass wir von einer einfachen Wette auf einen Heimsieg abraten. Eher sollten die strauchelnden Angriffsreihen genauer unter die Lupe genommen werden.

Liverpool vs Everton Prognose: „In Dyche we trust“

Der Wechsel von Frank Lampard auf Sean Dyche trug am vergangenen Wochenende bereits erste Früchte. Everton veränderte die Formation zu einem 4-5-1, womit Tabellenführer Arsenal mächtig geärgert wurde. Der 1:0-Erfolg war nicht nur eine große Überraschung, sondern möglicherweise auch eine Vorschau auf die zukünftige Vorgehensweise.

Die Toffees durften ihren ersten Premier-League-Sieg nach 105 Tagen der Erfolglosigkeit feiern. Die Basis: Intensive Arbeit gegen den Ball, nur 30 Prozent Ballbesitz, schnelles Umschalten und ein Tor nach einem Standard. In Zukunft scheint der Fokus auf der Defensivarbeit zu liegen.

Die Stärkung der eigenen Defensive ist Jürgen Klopp mit Sicherheit ebenfalls ein Anliegen. Die Abwehr der Reds ist über die gesamte Saison eine Baustelle, weshalb Liverpool laut xGA in das untere Tabellendrittel gehört.

Üblicherweise konnte die eigene Offensive einige dieser Probleme wettmachen, doch zuletzt funktionierte selbst diese nicht mehr. Auf den Punkt gebracht, blieb der englische Meister der Saison 2019/20 in den letzten drei Ligaspielen torlos. Ob sich das gerade gegen Everton ändert, ist zumindest fragwürdig.

Liverpool - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:3 Wolverhampton (A), 0:0 Chelsea (H), 0:3 Brighton (A), 1:3 Brentford (A), 2:1 Leicester (A).



Letzte 5 Spiele Everton: 1:0 Arsenal (H), 0:2 West Ham (A), 1:2 Southampton (H), 1:4 Brighton (H); 1:1 Manchester City (A).



Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Everton: 0:0 (A), 2:0 (H), 4:1 (A), 0:2 (H), 2:2 (A)

Konzentrieren wir uns auf die fehlende Effektivität vor dem gegnerischen Kasten. Beide Mannschaften aus der Beatles-Stadt brauchen viele Schüsse aufs Tor, bis sie einen Treffer erzielen. In dieser Kategorie fallen beide Vereine unter die letzten Acht der Premier League.

Mit ein wenig Bezug zu unserer anvisierten Wette machen die bisherigen Spiele der Toffees Mut. 50 Prozent der Gastauftritte mündeten in einem Spiel, in dem nur eine der beiden Mannschaften ein Tor erzielen konnte. Über die gesamte Saison war dies in 48 Prozent der Begegnungen der Fall.

In den vergangenen Wochen schien sich die Klopp-Elf ebenfalls an Spiele zu gewöhnen, in denen nur eine der beiden Mannschaften auf dem Feld über einen Treffer jubeln durfte. Sechs der jüngsten zwölf Begegnungen endeten in einer solchen Partie.

Zumindest dürfen sich die Fans der „Reds“ Hoffnungen machen, dass ihre eigene Mannschaft jenes Team ist, das an der Anfield Road jubeln darf. Vor heimischer Kulisse kassiert Liverpool durchschnittlich weniger als einen Treffer und kommt auf 2,10 Punkte pro Partie.

Unser Liverpool - Everton Tipp: „Beide Treffen: Nein“ und „Unter 4,5 Tore“

Beide Mannschaften haben an ihrer mangelnden Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse zu knabbern. Im Falle der „Reds“ ist das wesentlich eklatanter, denn die Klopp-Elf hat aus dem Spiel heraus laut xG die zweitbeste Offensive der Liga, ihre faktische Ausbeute liegt jedoch im Mittelmaß. Dyche und die Toffees konzentrieren sich in erster Linie auf die Defensive. Wir erwarten ein Spiel, in dem bereits ein Treffer ausreichen kann.