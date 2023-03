Manchester United - Southampton Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Manchester United - Southampton Tipp zum Premier League Spiel am 12.03.2023 lautet: Die Zuschauer im Old Trafford bekommen mindestens drei Tore zu sehen.

Erster Premier-League-Auftritt von Manchester United nach dem 0:7-Debakel in Anfield! Nach der historischen Pleite am vergangenen Wochenende wollen sich die Red Devils bei ihren Heimfans mit einem eigenen Schützenfest entschuldigen. Mit dem Vorletzten Southampton könnte da vielleicht der richtige Gegner ins Old Trafford kommen. Vor etwas mehr als zwei Jahren schlug man Soton zu Hause mit 9:0. Ganz so torreich wird es dieses Mal sicherlich nicht und dennoch erwarten wir einige Treffer. Wir entscheiden uns für die Wette „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Southampton auf „Über 2,5 Tore“

Man United traf in den letzten 16 Pflichtspielen zu Hause immer mindestens doppelt

In den letzten 6 Premier-League-Heimspielen Uniteds gab es mehr als zwei Tore

Southampton holte über die Hälfte seiner Punkte auswärts



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Southampton Quoten Analyse:

Die besten Online-Buchmacher sind sich sicher, dass sich Man United für die Schlappe am vergangenen Wochenende rehabilitiert. Für Wetten auf einen Heim-Dreier gibt es Quoten von bestenfalls 1,40. Selbst die Wettquoten für einen Tipp auf einen Sieg der Red Devils mit einem Handicap von -1 bleiben unter der Marke von 2,00.

Angesichts von Quoten bis 8,00 für Wetten auf einen Auswärts-Dreier halten die Bookies einen Sieg Southamptons für sehr unwahrscheinlich. Noch nicht einmal ein Tor trauen sie den Gästen so wirklich zu. Das „Beide treffen“ bringt Werte bis 1,90. Zum Vergleich: Das „Over 2,5″, also mindestens drei Tore im Spiel, bringt Quoten von höchstens 1,65.

Manchester United vs Southampton Prognose: Red Devils wollen es mehr

Nach der historischen 0:7-Niederlage bei Erzrivale Liverpool hatte Manchester United bereits am Donnerstag die erste Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League ist diese auch durchaus eindrucksvoll gelungen. Gegen Betis Sevilla, den Fünften der spanischen La Liga, gewann man klar mit 4:1.

Nun wollen die Red Devils auch in der Premier League wieder positive Schlagzeilen schreiben. Der Meistertitel ist nach der jüngsten Schmach nach menschlichem Ermessen allerdings nicht mehr erreichbar. Auch wenn man noch ein Nachholspiel hat, beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal 14 Punkte.

Ziel kann es daher nur noch sein, die Champions League unter Dach und Fach zu bringen und das am besten so schnell wie möglich. Zu Hause hat Man United nur das erste PL-Heimspiel der Saison gegen Brighton verloren. Es folgten neun Siege und zwei Remis. Wettbewerbsübergreifend sind die Red Devils seit 21 Pflichtspielen zu Hause unbesiegt.

19 dieser Partien hat der englische Rekordchampion gewonnen. In den letzten 16 dieser 21 Heimspiele traf United mindestens doppelt. In den letzten sechs Heimbegegnungen der Elf von Erik ten Hag in der Premier League gab es immer mindestens drei Tore zu bestaunen. 24 der insgesamt 41 Ligatore wurden daheim erzielt.

Manchester United - Southampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 4:1 Betis Sevilla (EL, H), 0:7 Liverpool (PL, A), 3:1 West Ham (FAC, H), 2:0 Newcastle (LC, N), 2:1 Barcelona (EL, H)

Letzte 5 Spiele Southampton: 1:0 Leicester (PL, H), 1:2 Grimsby Town (FAC, H), 0:1 Leeds (PL, A), 1:0 Chelsea (PL, A), 1:2 Wolverhampton (PL, H)

Letzte 5 Spiele Man United vs Southampton: 1:0 (PL, A), 1:1 (PL, H), 1:1 (PL, A), 9:0 (PL, H), 3:2 (PL, A)



Gegner Southampton konnte am vergangenen Wochenende drei wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Drei Tage nach dem peinlichen Aus im Achtelfinale des FA Cups zu Hause gegen Viertligist Grimsby Town schlug Soton an gleicher Wirkungsstätte Leicester City mit 2:1.

Durch den Dreier gab das Team von Trainer Ruben Selles die Rote Laterne an Bournemouth ab, allerdings ist man mit den Cherries punktgleich. Doch selbst Rang 15 ist nur drei Zähler entfernt und mit einem Sieg im Old Trafford könnte man die Abstiegsplätze verlassen. Mit der bisherigen Liga-Ausbeute unter Selles können die Verantwortlichen jedenfalls zufrieden sein.

In erst drei Premier-League-Partien unter seiner Leitung gab es schon zwei Siege und damit genauso viele wie in den 17 Spielen zuvor unter Ralph Hasenhüttl und Nathan Jones, von denen ansonsten 13 verloren wurden. Den anderen Dreier holte Selles gleich zum Auftakt an der Stamford Bridge bei Chelsea.

Überhaupt fühlt sich Soton in der Fremde nicht unwohl. Vier der insgesamt erst sechs Siege sowie zwölf der 21 Punkte - und damit etwas mehr als die Hälfte - gab es auf des Gegners Platz. Auf der anderen Seite ist man mit einer 2-3-7-Bilanz das schlechteste Heimteam. Doch das Old Trafford war zuletzt kein gutes Pflaster. Keines der letzten sieben Gastspiele bei United wurde gewonnen.

Unser Manchester United - Southampton Tipp: Über 2,5 Tore

In der Vergangenheit führte Southampton oft gegen Man United, doch gewonnen hat der Klub selten. Ganze 36 Punkte holten die Red Devils schon, nachdem sie gegen die Saints zurücklagen. Kein anderes Team holte gegen ein und denselben Gegner mehr Zähler nach einem Rückstand. Insgesamt ist Southampton seit 14 direkten Duellen mit dem Rekordmeister ohne Sieg. Es gab sieben Remis und sieben Niederlagen. Beim vorletzten Gastspiel im Old Trafford gab es mit 0:9 eine der höchsten Pleiten im englischen Profi-Fußball. Nach dem 4:1 gegen Betis am Donnerstag sollte es auch am Sonntag einige Tore geben.