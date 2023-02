Manchester United - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2023

Unser Manchester United - West Ham Tipp zum FA-Cup Spiel am 01.03.2023 lautet: Die Red Devils holten am vergangenen Sonntag den ersten Titel dieser Saison.

Gegen die Red Devils wird es am Samstag in der Fremde sehr schwer. Nur eines der vergangenen fünf Fernduelle wurde gewonnen. Satte vier Niederlagen stehen zu Buche. Auch diesmal visieren wir einen weiteren Triumph der Gastgeber an und raten zu einer Wette auf „Heimsieg“. Dieser Spielausgang wird bei NEObet mit einer Quote von 1,60 vergütet.