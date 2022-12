Michael Smith - Joe Cullen Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2022

Der amtierende Vizeweltmeister Michael Smith ging am Mittwoch als klarer Favorit in sein Drittrunden-Spiel gegen Martin Schindler. Am Ende setzte sich der „Bully Boy“ auch durch, hatte aber deutlich mehr Mühe als erwartet. Zwischenzeitlich hatte die deutsche Nummer 2 schon mit 3:1-Sätzen geführt. So darf Smith aber weiter vom ersten WM-Titel seiner Karriere träumen. Im Achtelfinale am Freitag bekommt es der Engländer mit seinem Landsmann Joe Cullen zu tun. Hier rechnen wir erneut mit einem engen Duell und entscheiden uns deswegen für die Wette „Über 5,5 Sätze“. Dafür gibt es bei Buchmacher Bildbet eine Quote von 1,67.