Niederlande - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2022

Die Viertelfinals der WM 2022 in Katar haben einige absolute Kracher auf Lager. Dazu gehört auch das Duell am Freitagabend zwischen den Niederlanden und Argentinien. Schon bei fünf Weltmeisterschaften zuvor sind beide Nationen aufeinandergetroffen. Am denkwürdigsten war sicher das Endspiel des Turniers 1978, als sich die Südamerikaner durch einen 3:1-Sieg zum ersten Mal zum Weltmeister krönten. Der letzte Vergleich war das Halbfinale der WM 2014 und ging nach Elfmeterschießen an die „Albiceleste“. Wer zieht dieses Mal in die Runde der letzten Vier ein und darf weiterhin vom Titel träumen? Wir entscheiden uns am Ende für die Wette „Argentinien kommt weiter“ zu einer Quote von 1,57 bei Bwin.