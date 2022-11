Niederlande - Katar Tipp, Prognose & Quoten am 29.11.2022

Die Niederlande und Ecuador haben nach dem 1:1 im direkten Duell am zweiten Spieltag nun jeweils vier Punkte und 3:1 Tore in der Bilanz stehen. Heißt: Wer sein letztes Spiel höher gewinnt, zieht als Erster der Gruppe A in die KO-Phase ein und umgeht damit aller Wahrscheinlichkeit nach ein Duell mit England.